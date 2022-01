Bürgerentscheid: Argumente für den Ausbau der Straße

Plus Das sagen die Befürworter des Straßenausbaus im Donauried vor dem Bürgerentscheid.

Zahlreiche Radlerinnen und Radler sind auf der Gemeindeverbindungsstraße von Pfaffenhofen nach Donaumünster unterwegs. Viele machen einen Abstecher zur Bäldleschwaige oder zur Denzel-Kapelle an der Ludwig-Schwaige. Auch Lkw, landwirtschaftliche Maschinen und zahlreiche Autos. Heute schon. Worauf Bürgermeister Hans Kaltner und ein Großteil des Gemeinderats hofft: Große und kleine Radler und Radlerinnen können irgendwann sicher auf einem abgetrennten Radweg fahren und die Natur genießen.