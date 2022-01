Bürgerinitiative sieht eine Wende im Straßenstreit

Plus Nach Ansicht der BI macht die Verlegung der DLG23 in Blindheim den Neubau überflüssig. Der Bürgermeister von Buttenwiesen weist auf einen anderen Knackpunkt hin.

Im Vorgriff auf den kommende Woche stattfindenden Bürgerentscheid um den Straßenstreit im Donau-Ried könnte sich nun nach Ansicht der Verantwortlichen der Bürgerinitiative (BI) „Keine Kreisstraße durchs Donau-Ried“ eine grundlegende Wendung ergeben. Die würde den geplanten Neubau der Ortsverbindungsstraße von Buttenwiesen nach Donaumünster überflüssig machen. Das erklärte die BI nun in einer Pressemitteilung.