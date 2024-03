Buttenwiesen

Bald fließt das Wasser aus dem neuen Hochbehälter in Oberthürheim

Noch wird gearbeitet am Hochbehälter Oberthürheim. In der kommenden Woche soll – wenn alles klappt – das Trinkwasser von hier in die Gemeinde Buttenwiesen fließen. Ausgenommen ist einzig Lauterbach.

Von Birgit Alexandra Hassan

In der kommenden Woche soll er in Aktion gehen, der Hochbehälter in Oberthürheim. Von ihm wird das Trinkwasser – bis auf Lauterbach – künftig in alle Ortsteile der Gemeinde Buttenwiesen fließen. Ein Vier-Millionen-Projekt, das in diesem Frühjahr seinen Abschluss findet. Eines von vielen großen, weitreichenden, teuren Projekten der Gemeinde Buttenwiesen, in die auch große Summen an Zuschüssen fließen und zugesichert sind. Noch fehlen sie. Bürgermeister Hans Kaltner ringt daher gerade mit dem Landratsamt um den diesjährigen kommunalen Haushalt, den er in der kommenden Gemeinderatssitzung vorlegen will und muss.

Vier Millionen Euro Zuschüsse stehen in Buttenwiesen aus

"Toxisch" nennt Kaltner die derzeitige Situation, in der vieles zusammenkommt: Rund vier Millionen Euro an Zuschüssen, die ausstehen im Hoch- und Tiefbau, fünf Millionen "extrem hohe" Kreisumlage, drei Millionen weniger eingehende Gewerbesteuern als im Vorjahr, dazu 1,5 Millionen Euro Gewerbesteuerrückzahlungen. "Die Haushaltssituation ist heuer eklatant schlecht, wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation", sagt der Buttenwiesener Bürgermeister gegenüber unserer Zeitung. Daher konnte die Verwaltung auch nicht, wie vorgesehen, den Haushaltsplan in der jüngsten Sitzung zur Abstimmung vorlegen. Erst wolle man ihn mit dem Landratsamt abstimmen, hatte Kaltner dem Gemeinderat mitgeteilt, um nicht im Nachhinein nochmals korrigieren zu müssen.

