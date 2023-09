Buttenwiesen

Buttenwiesen bekommt ein Zelt für Flüchtlinge

Plus Neben der Riedblickhalle entsteht in Buttenwiesen eine Anlage für die Erstunterkunft. Bürgermeister Hans Kaltner sieht seine Gemeinde in doppelter Verantwortung.

Von Birgit Alexandra Hassan

Was Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner am Montagabend im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung verkündete, veröffentlichte das Landratsamt am gestrigen Dienstag in einer Pressemitteilung: Auf dem Gelände neben der Buttenwiesener Riedblickhalle wird eine Zelthalle für die Erstaufnahme von Flüchtlingen errichtet. Nach Wertingen und Lauingen entsteht somit die dritte dieser Art im Landkreis Dillingen.

Als "außerordentlich hilfreiche Unterstützung in dieser sehr angespannten Situation" bezeichnet Landrat Markus Müller die Bereitschaft der Gemeinde Buttenwiesen, das Gelände zur Verfügung zu stellen. Seit Monaten wirbt Müller bei den Städten und Gemeinden, dem Landratsamt Gebäude und Flächen, auf denen eine Zelthalle, Container oder Gebäude in Modulbauweise errichtet werden können, zu melden. Aktuell müsse eine verstärkte Zuweisung an Geflüchteten durch die Regierung von Schwaben bewältigt werden. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, mussten in der letzten Woche 31 Personen, die überwiegend aus der Türkei stammen, untergebracht werden. In dieser Woche seien rund 30 Personen aus der Ukraine aufzunehmen. Durch diese Zuweisungszahlen zeichne sich ab, dass die Halle des Landkreises zur zeitweisen Unterbringung von Geflüchteten in Lauingen nicht mehr ausreicht.

