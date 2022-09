Buttenwiesen feiert Tag der jüdischen Kultur

Gemeinsam brachten Juden und Christen Buttenwiesen einst zur Blüte. Diesen Sonntag, am Tag der jüdischen Kultur, gibt es Führungen und vieles mehr.

Die Abiturientin Julia Seefried fasst vermutlich den Kenntnisstand vieler Menschen in Deutschland treffend zusammen, wenn sie sagt: "Natürlich haben wir in der Schule etwas über jüdische Geschichte erfahren, vor allem über den Holocaust und im Religionsunterricht über die Diaspora. Aber wie die Juden in den Zeiträumen dazwischen gelebt haben, darüber wird wenig gesprochen. Wie Juden und Christen zum Beispiel hier vor Ort jahrhundertelang miteinander gelebt haben, damit beschäftigt man sich kaum“. Angeregt durch ihren Religionslehrer hat Julia Seefried begonnen, sich mit dem jüdischen Erbe ihrer Heimatgemeinde Buttenwiesen näher zu beschäftigen, und ist dort mittlerweile auch ehrenamtlich engagiert. Am Sonntag, 4. September, dem europaweiten Tag der jüdischen Kultur, bietet sich die Gelegenheit, zu spannenden Entdeckungsreisen im jüdischen Ensemble in Buttenwiesen.

Buttenwiesen ist geprägt von seiner jüdischen Vergangenheit

Die Gemeinde Buttenwiesen ist geprägt von seiner jüdischen Vergangenheit. Im 18. und 19. Jahrhundert war zeitweise mehr als die Hälfte der Bevölkerung jüdischen Glaubens. Mitten im Ortszentrum findet sich etwas deutschlandweit Einmaliges: Das jüdische Ensemble bestehend aus ehemaliger Synagoge, Mikwe und jüdischem Friedhof.

Für die Gemeinde Buttenwiesen und den Lernort Jüdisches Buttenwiesen hat das Jahr 2022 vielfältige Chancen der "Erneuerung“ gebracht - ganz getreu dem Motto des diesjährigen Tags der jüdischen Kultur. Die Gemeinde konnte ein ehemaliges jüdische Wohn- und Geschäftshaus ankaufen. Dieses war bis 1937 in jüdischem Besitz und wurde als Drogerie genutzt, die "Drogerie Einhorn“. Das Haus - es ist vermutlich das älteste der Gemeinde überhaupt - liegt in unmittelbarer Nähe zu den anderen jüdischen Gebäuden. Erste Untersuchungen haben gezeigt, dass sich darin noch viele Spuren der ehemaligen jüdischen Bewohner finden.

Geschichte des Ortes Buttenwiesen soll noch greifbarer werden

Die Gemeinde sieht sich nun vor die Aufgabe gestellt, dieses Erbe für Besucher aus nah und fern sichtbar und erlebbar zu machen. Bürgermeister Hans Kaltner sagt: „Mit der geplanten Renovierung der Synagoge und des Benderhauses wollen wir die Geschichte unseres Ortes noch stärker begreifbar machen. Das jahrhundertelange gute Miteinander der jüdischen und der katholischen Bevölkerung hat zu einer Blüte unserer Ortschaft geführt." Dies solle auch heute Beispiel sein, dass nur durch das gute Miteinander und die Toleranz für andere Kulturen letztendlich für alle ein friedliches Zusammenleben in Wohlstand möglich sein wird.

Am Tag der jüdischen Kultur gibt es zwischen 14 und 17 Uhr Kurzführungen. Ein ganz besonderes Angebot bietet das Café Einhorn in der ehemaligen Synagoge. Anregendes für den Geist gibt es hier neben kleinen kulinarischen Genüssen. (AZ)