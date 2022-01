Buttenwiesen

vor 56 Min.

Buttenwiesen hat entschieden: Straße im Donauried soll breiter werden

Am Sonntag konnten die Bürger und Bürgerinnen aus der Gemeinde Buttenwiesen in sechs Wahllokalen ihre Stimme abgeben, wie hier in der Ulrich-von-Thürheim Grundschule.

Plus Deutliche Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger spricht sich dafür aus, die Ortsverbindung zwischen Pfaffenhofen und Donaumünster auf sechs Meter Breite auszubauen. So geht es nun weiter.

Von Elli Höchstätter und Brigitte Bunk

Im Rathaus in Buttenwiesen wurde es am Sonntag ab 18.20 Uhr hektisch. Die Helfer und Helferinnen in den einzelnen Wahllokalen brachten die ausgezählten Stimmzettel vorbei und lieferten die Wahlunterlagen ab. Um 18.45 Uhr stand fest: Die deutliche Mehrheit der Stimmberechtigten sprach sich für einen sechs Meter breiten Ausbau der Straße durchs Donauried aus.

