Buttenwiesen hat jetzt eine Erlebniswiese

Bei strahlendem Sonnenschein und bester Stimmung feierte der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Buttenwiesen die feierliche Eröffnung seiner neuen Erlebniswiese mit Barfußpfad. Zahlreiche Mitglieder, Freunde und Gäste des Vereins nutzten das herrliche Herbstwetter, um gemeinsam einen unvergesslichen Tag in der Natur zu verbringen. Unter den Gästen befanden sich auch Bürgermeister Hans Kaltner sowie mehrere Gemeinderäte. Vom Kreisverband war die Familie Herian zu Besuch, die die Bedeutung solcher Projekte für das gemeinschaftliche Miteinander und die Umweltbildung lobte. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Am Nachmittag verwöhnten die Vereinsmitglieder die Besucher mit einer großen Auswahl an hausgemachten Kuchen und frisch gebrühtem Kaffee. Am Abend lockten herzhafte Spezialitäten vom Grill, und als besonderes Highlight wurde der vereinseigene Cocktail „OGGI“ in warmer und kalter Variante ausgeschenkt – ein echter Publikumsliebling.

Der Barfußpfad auf der Erlebniswiese. Foto: Daniel Achner

Bis in die Abendstunden hinein wurde bei fröhlicher Musik, guten Gesprächen und ausgelassener Stimmung gefeiert. Die Vorstandschaft des OGV Buttenwiesen zeigte sich überwältigt von der großen Resonanz und dankte allen Helfern, Gästen und Unterstützern, die zum Gelingen dieses besonderen Tages beigetragen haben. Mit der neuen Erlebniswiese hat der OGV einen Ort geschaffen, der Naturerlebnis, Gemeinschaft und Generationenverbindung in den Mittelpunkt stellt – ein Gewinn für ganz Buttenwiesen.

