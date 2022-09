Buttenwiesen

06.09.2022

Das "Café Einhorn" bereichert den Lernort Buttenwiesen

In der ehemaligen Synagoge in Buttenwiesen wurde am Sonntag das „Café Einhorn“ eingerichtet, das regen Zuspruch fand.

Plus Am europäischen Tag der jüdischen Kultur stehen die ehemalige Synagoge, das Ritualbad und die einstige Drogerie im Mittelpunkt. Das Ensemble in Buttenwiesen gilt als einmalig.

Von Horst von Weitershausen

Mit dem Holocaust endete die jüdische Geschichte in Buttenwiesen brutal. Menschen jüdischer Herkunft wurden von den Nazis deportiert und ermordet. Nach dem Krieg kehrten keine Juden mehr in das Dorf zurück. Mit der Verdrängung der NS-Verbrechen in der Nachkriegszeit geriet auch die jüdische Geschichte der Gemeinde in Vergessenheit. Das hat sich Schritt für Schritt geändert. Das jüdische Erbe wird in Buttenwiesen sichtbar gemacht, Erinnerungen werden festgehalten und sind ein Schatz für die Zukunft.

