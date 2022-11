Buttenwiesen

06:22 Uhr

Buttenwiesen will mehr Trinkwasser aus der Tiefe entnehmen

Ein grundsätzlich sauberes Trinkwasser wünscht sich auch die Gemeinde Buttenwiesen. Um das zu erreichen, will sie künftig etwas mehr Tiefenwasser entnehmen. Dafür gibt es einige Voraussetzungen.

Plus Wasserqualität und Preis sind dabei im Fokus. Im Vergleich zu Wertingen und anderen Wasserversorgungsgruppen handelt es sich um geringe Mengen. Dennoch braucht es einige Voraussetzungen.

Von Birgit Alexandra Hassan Artikel anhören Shape

Reines Wasser direkt aus der Leitung, das wissen die Menschen speziell in der Gemeinde Buttenwiesen mittlerweile zu schätzen. Immer wieder hatte es hier in den vergangenen Jahren Probleme bezüglich Keim- und Nitratbelastung gegeben. Mit Blick auf die Wasserversorgung strebt die Gemeinde daher seit Jahren unter anderem an, mehr Tiefenwasser fördern zu dürfen. Eine Studie zeigt jetzt mögliche Lösungen auf.

