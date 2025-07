Buttenwiesener auf den Spuren der Fugger

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Buttenwiesen hat sich auf einen kulturell wie botanisch bereichernden Tagesausflug nach Augsburg begeben. Bereits am Rathausplatz erwartete die Gruppe ein ganz besonderes Highlight: Eine historische Stadtführung mit „Sibylla Fugger“, der Frau des berühmten Kaufmanns Hans Fugger – verkörpert von der Stadtführerin Daniela Sailer. Mit viel Charme, Wissen und schauspielerischem Talent führte Sibylla die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Fuggerstadt. Auf dem Programm standen unter anderem das prächtige Handelshaus, der imposante Fuggerpalast sowie die weltbekannte Fuggerei – die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt. Die spannende Führung gewährte nicht nur historische Einblicke, sondern ließ die Zeit der Fuggerfamilie lebendig werden. Nach dieser eindrucksvollen Reise in die Vergangenheit kehrte die Gruppe zum Mittagessen in das traditionsreiche Wirtshaus „Bauerntanz“ ein – die älteste Gaststätte Augsburgs, in der einst schon Händler und Patrizier einkehrten. Frisch gestärkt machte sich die Gruppe auf zur nächsten Etappe des Ausflugs. Am Nachmittag stand ein Besuch im Botanischen Garten auf dem Programm. Dort konnten die Teilnehmer ganz nach ihren Interessen die weitläufige Anlage erkunden – vom heimischen Pflanzenparadies über den idyllischen Japanischen Garten bis hin zum beeindruckenden Tropenhaus. Auch der gemütliche Biergarten lud bei bestem Wetter zu einer kurzen Verschnaufpause ein. Der Tagesausflug war ein voller Erfolg – reich an Wissen, Begegnungen und Naturerlebnissen.

Icon Vergrößern Sibylla Fugger, gespielt von Daniela Sailer. Foto: Heike Bestle Icon Schließen Schließen Sibylla Fugger, gespielt von Daniela Sailer. Foto: Heike Bestle

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!