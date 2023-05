Buttenwiesener Betriebe zeigen, wie Nachhaltigkeit gelingen kann

Heimische Betriebe in und um Buttenwiesen zeigen auf, wie Energieversorgung, bäuerliches Wirtschaften und Hausbauen innovativ funktionieren kann.

Der Nachhaltigkeit widmeten sich Firmen, Politiker und zahlreiche Besucher und Besucherinnen ihre Aufmerksamkeit am Sonntag in Buttenwiesen. Zwölf Jahre nach ihrem ersten Energietag hatten die Freien Wähler gemeinsam mit heimischen Firmen dazu eingeladen. Erneuerbare Energien und natürliche Ressourcen sollten ins Bewusstsein rücken. So wurde in Führungen und Vorträgen angeregt, nachhaltig zu wirtschaften und zu leben.

Buttenwiesen setzt auf nachhaltige Energiegewinnung

Schon früh war die Riedblickhalle gut gefüllt, als Moderator Helmut Kehl alle begrüßte. Bürgermeister Hans Kaltner hob hervor, dass die Gemeinde seit über einem Jahrzehnt sehr bewusst auf nachhaltige Energiegewinnung setze. Ob die Photovoltaik auf den Dächern gemeindlicher Gebäude, die 18 Kilometer langen Fernwärmeleitungen der Renergiewerke oder die Stromgewinnung aus der Windkraft – die Gemeinde gehöre zu den Vorreitern im Landkreis in Sachen erneuerbare Energien.

Mit der Firma GP Joule habe sie einen starken und innovativen Partner an ihrer Seite. Landtagsabgeordneter Fabian Mehring freute sich, dass man in Buttenwiesen gemeinsam auf die Wertschöpfung in der Region setze und ein "Bürgerfest der Nachhaltigkeit" veranstalte. Rundum im Foyer und in der Halle zeigten zwölf Betriebe, wie sie in ihren Produktionsbereichen nachhaltig wirtschaften und Kundennähe praktizieren. Ein Anziehungspunkt waren die E-Autos von Auto Hiesinger vor der Halle.

Eine der vielen Gruppen informieren sich bei Holzbau Glaß über die Holzbauweise der sparsamen, erweiterbaren und transportablen SET-Häuser. Mehrere Exemplare sind gerade im Ausbau. Foto: Franz Käsinger

In Gruppen ging es auf eine Rundfahrt von Pfaffenhofen über Oberthürheim nach Frauenstetten und Ehingen und schließlich auf den Maierhof zum Standort der europaweit agierenden Firma GP Joule. In den Hallen von Holzbau Glaß stand das SET-Haus – sparsam, erweiterbar, transportabel – in mehreren Variationen im Mittelpunkt des Interesses.

Mehrere Mitarbeiter lotsten die große Zuhörerschar von Modul zu Modul und überzeugten sie von der ressourcenschonenden Holzbauweise der Häuser, die sich durch ideales Raumklima, individuelle Planbarkeit und raschen Aufbau auszeichnen.

Im Biolandhof Wagner in Oberthürheim konnten alle praxisnah erfahren, wie nachhaltiges Wirtschaften in einem Familienbetrieb funktioniert. Die Aufgaben von der Aufzucht des Jungviehs über die Schweinemast und Milchwirtschaft bis hin zum Feld- und Futterbau sind klar verteilt. Glanzstück ist der Hofladen, in dem die erzeugten Milch- und Fleischprodukte vermarktet werden. Neben der Direktvermarktung bauen die Wagners gerade ihr digitales Angebot aus, sodass die Wege vom Produkt zum Verbraucher mehr Nachhaltigkeit versprechen.

Wasserkraftwerk Frauenstetten kann 45 Haushalte mit Strom versorgen

Beim Wasserkraftwerk Hartl in Frauenstetten führten Florian Hartl und sein Vater Manfred die Gruppen durch den Laden und das Kraftwerk. Zum Motto "Energie erzeugen und Energie sparen" wusste Florian Hartl passende Tipps für die Haustechnik der Zukunft. Manfred Hartl versetzte die Zuhörerinnen und Zuhörer in ungläubiges Staunen mit dem Hinweis, dass sein kleines Wasserkraftwerk täglich 45 Haushalte mit Strom versorgen könne.

Im Autarkie-Mehrfamilienhaus von Wohnbau Rössler in Ehingen garantiert ein ausgeklügeltes Speicherkonzept eine hohe Energieunabhängigkeit. Photovoltaik-Akkus speichern Sonnenstrom, die Warmwasserboiler erfüllen ebenfalls eine Speicherfunktion, und als dritte Säule wird die Speichermasse der bestens gedämmten Außenwände durch eine Infrarotheizung aktiviert. "Wer so baut, spart Energie, stärkt den Klimaschutz und schont seinen Geldbeutel", war das Fazit eines begeisterten Besuchers.

FW-Kreisvorsitzender Ulrich Reiner, Elke Rathgeb vom Kreisvorstand der Freien Wähler, Landrat Markus Müller, MdL Fabian Mehring und die Organisatoren des Nachhaltigkeitstages, Helmut Kehl und Thomas Seefried. Foto: Franz Käsinger

"Energieversorgung der Zukunft" steht auch im Mittelpunkt von GP Joule. Bei der Exkursion zum Maierhof erläuterte Heiner Gärtner seine Vision "Alles aus einer Hand", die den Schwerpunkt des Nachmittags bildete. Gärtners plädiert für eine integrierte Energieversorgung mit der Wertschöpfung regionaler Energien. Die schlüssige Kette Energieträger Wind, Solar und Biogas über die Umwandlung, auch zu Wasserstoff als zukünftigen Energieträger, und die Einspeisung in Strom- und Wärmenetze bis hin zu den Verbrauchern, Haushalten, Industrie, Transport und Verkehr überzeugten ebenso wie sein Appell, die Bürger vor Ort mitzunehmen. "Die Technik ist da, Hände und Köpfe sind da und Wind und Sonne sind immer da – wir müssen uns nur trauen", so Gärtners Resümee.

Fördermittel für die "Erlebniswelt Wasserkraft" in Frauenstetten

Auch Fabian Mehring lockte am Nachmittag mit seinem Plädoyer für die "Energiewende mit Augenmaß" noch einmal eine große Zuhörerschar in die Halle. Die Energiewende gelinge über Innovationen und den Forscherdrang kluger Köpfe und nicht über Vorgaben oder gar Verbote, die den Bürger bedrängen. Die Energiewende zeige Chancen auf, wie die Wertschöpfung in die Region zurückgeholt und neue Arbeitsplätze geschaffen werden können.

Die Exkursionen hätten heimische Betriebe mit Unternehmergeist und nachhaltigem Handeln gezeigt. Großer Applaus war dem Abgeordneten auch sicher, weil er für die Schaffung der "Erlebniswelt Wasserkraft" beim Kraftwerk Hartl in Frauenstetten Fördermittel in sechsstelliger Höhe festmachen konnte. Landrat Markus Müller, frisch gestärkt durch die Wallfahrt am Vormittag nach Violau, stand den ganzen Nachmittag für Gespräche und persönliche Begegnungen zur Verfügung. Auch er plädierte für die Stärkung heimischer Betriebe, die sich nachhaltigem Wirtschaften und Produzieren verschrieben haben.

Beteiligt haben sich an dem Nachhaltigkeitstag folgende Unternehmen: GP Joule (Maierhof Buttenwiesen), Renergiewerke (Buttenwiesen), Rössler Wohnbau GmbH (Lauterbach), Bamiro Online Shop Baustoffe (Lauterbach), Holzbau Glaß (Pfaffenhofen), Biolandhof Wagner (Oberthürheim), Landmetzgerei Braun (Unterthürheim), Auto-Team Hiesinger (Pfaffenhofen), Passiflora Gärtnerei (Buttenwiesen), Elektro Hartl (Frauenstatten), OGV Buttenwiesen, Hakawerke Eva Baur, Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Dillingen.