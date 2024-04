Buttenwiesens Jungbürger versammeln sich im Kaisersaal

Die Europawahl, der Gemeindehaushalt, das Jugendhaus in Wertingen und die Hütte in Lauterbach gehörten zu den Themen der Jungbürgerversammlung Buttenwiesen.

Im Kaisersaal des Rathauses Buttenwiesen hat bereits die dritte Jungbürgerversammlung stattgefunden. Die Veranstaltung lockte viele junge Bürgerinnen und Bürger an. Jugendreferent Daniel Uhl begrüßte die Anwesenden, darunter Bürgermeister Hans Kaltner, Gemeinderatskollegen und Vertreter des Kreisjugendrings, herzlich.

Uhl fasste einleitend die Themen der vorherigen Versammlungen zusammen, welche „Eure Ideen für Buttenwiesen“ und „Heimat und Kultur“ behandelten. Ein Resultat dieser Versammlungen ist der Ausbildungsspiegel, der bereits im März in jeden Haushalt der Gemeinde verteilt wurde und den Uhl stolz präsentierte. „Unsere heimischen Unternehmen bieten hier über 20 verschiedene Ausbildungsberufe an.“ Besondere Aufmerksamkeit widmete er der bevorstehenden Europawahl, bei der Jugendliche ab 16 Jahren nicht nur erstmals wählen, sondern auch als Wahlhelfer aktiv werden können. Alle ab 16 Jahren seine herzlich eingeladen, sich als Wahlhelfer zu melden. Uhl betonte weiter den geordneten und informativen Charakter der Versammlungen und lobte das Engagement der jungen Teilnehmer.

Der Rathauschef spricht auf der Jungbürgerversammlung in Buttenwiesen

Bürgermeister Kaltner griff das Thema Europawahl auf und erklärte die Bedeutung der EU für Frieden, Verteidigung und die wirtschaftliche Stärke. Anschließend führte er jugendgerecht in die Thematik des Gemeindehaushalts ein. Kaltner erläuterte die kommunalen Einnahmen, wie Steuern und Gebühren, und die Ausgaben für Straßenbau und andere Projekte. Er wies darauf hin, dass die (Gewerbe-)Steuereinnahmen deutschlandweit und auch in Buttenwiesen rückläufig seien, was zu Einsparungen zwinge – eine Situation, die das Landratsamt überwacht.

Boris Schenk, Geschäftsführer des Kreisjugendrings, lobte die Qualität der Fragen, die in der Diskussion mit dem Bürgermeister gestellt wurden, und stellte in seinem Vortrag die Bedeutung offener Jugendarbeit vor. Er sprach über die Entwicklungen der Jugendorganisation seit der Industrialisierung, über die Wandervogelbewegung bis hin zu modernen Jugendhäusern, die als offene Treffpunkte dienen.

Buttenwiesener Jugend nimmt ihre Rolle in der Gemeinde ernst

Wertingens Jugendpfleger Tobias Kolb berichtete über die Entwicklung des Jugendhauses Wertingen, beginnend mit der Gründung des Jugendtreffs Wertingen im Jahr 1995. Neben zahlreichen Freizeitangeboten wird dort zum Beispiel auch Bewerbungsunterstützung angeboten, was das weite Spektrum solcher Einrichtungen unterstreicht.

Die Versammlung in Buttenwiesen bot auch einen Workshop, in dem die Jugendlichen diskutieren und aufschreiben konnten, welche Maßnahmen sie für die Jugendarbeit in der Gemeinde für wichtig erachten. Zum Abschluss stellten drei Vertreter der „Hütte Lauterbach“ ihre Arbeit und den „Hüttenalltag“ vor, von der Instandhaltung der Hütte und der Geländepflege über gemeinsame Ausflüge bis zur Platzpflege des angrenzenden Volleyballfeldes. Zudem lud das Team alle ab 15 Jahren zum Tag der offenen Tür ein. Das Event wird am Freitag, 10. Mai, um 17 Uhr stattfinden. Hier kann unter anderem Volleyball, Darts und Mario Kart gespielt werden, und es gibt ein gemeinsames Grillen.

Den Abschluss bildete die von der Gemeinde spendierte Pizza, die in entspannter Atmosphäre und bei angeregten Gesprächen genossen wurde. Die dritte Jungbürgerversammlung in Buttenwiesen zeigte einmal mehr, wie ernsthaft und engagiert die Jugendlichen ihre Rolle in der Gemeindegestaltung wahrnehmen. (AZ)