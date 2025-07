Buttenwiesens neue Mitte kennengelernt

Eine Exkursion ins untere Zusamtal führte die „Freunde des Zusamtals“ nach Buttenwiesen, wo in den letzten Jahren die Mitte um das Rathaus neu gestaltet wurde. Bürgermeister Hans Kaltner (stehend rechts) stellte den Gästen aus dem Raum Zusmarshausen den Erweiterungsbau des Rathauses mit dem neu entstandenen Festsaal (Bild) vor, der für Sitzungen, Vorträge und kulturelle Veranstaltungen gleichermaßen genutzt wird. „Dank moderner Technik haben wir ein ausgezeichnetes Raumklima und eine perfekte Akustik im Saal“, so der Rathauschef.

Beim Rundgang um das stattliche Gebäude, dessen westlicher Trakt aus der ehemaligen Gastwirtschaft „Zum Löwen“ entstanden ist, führte Kaltner zum modernen Friedensdenkmal auf dem großzügig angelegten Rathausplatz, sowie zum benachbarten Judenhof, wo bis zum Pogrom der NS-Zeit fast alle Häuser am Platz von jüdischen Familien bewohnt waren. „Ein Anliegen ist es uns, die Erinnerung an die jüdische Geschichte Buttenwiesens lebendig zu halten und das Ensemble mit den geschichtsträchtigen jüdischen Häusern in den Sanierungsplan unserer Ortsmitte aufzunehmen“, stellte Bürgermeister Kaltner weitere angestrebte Ziele vor.

