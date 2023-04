Buttenwiesen

12:00 Uhr

Das Buttenwiesener Musical "Zwei Brüder" fasziniert alle Sinne

Hohen Symbolcharakter für die Gegenwart zeigt die Szene, in der das Volk behutsam die Weltkugel über den Laufsteg trägt, denn nur gemeinsam kann die Welt bewahrt werden.

Plus Ein gelungenes Zusammenspiel von Schauspiel, Lied, Musik und Bühnenbild reißt das Publikum zu minutenlangem Applaus hin. Es gibt noch Restkarten für die "Zwei Brüder".

Von Helmut Sauter

Drei Jahre wurde das Musicalprojekts 86 ausgebremst. Zu den Ostertagen war es jetzt wieder so weit. Die fast 100 Männer und Frauen starke Spielgruppe brachte mit "Die zwei Brüder“ die biblische Geschichte von Moses und Ramses auf die Bühne der Gemeindehalle Buttenwiesen. Angeregt durch den mit einem Oscar prämierten Film "Prinz von Ägypten“, kam Johannes Baur, seines Zeichens Textschreiber, Bühnenbildner, Solosänger und Regisseur in einer Person, auf die Idee, die Erlebnisse der beiden Männer in abwechslungsreichen Spielszenen zu erzählen, mit passenden Liedern anzureichern und mit eindrucksvollen Videoinstallationen als modernes Musical zu präsentieren.

Mitreißende Spielfreude auf der Buttenwiesener Bühne

Dass dem Lauterbacher "Ideenschmied“ mit seinem siebten Musical ein großer Wurf gelungen ist, beweisen nicht nur die Reaktionen des Publikums, von tiefer emotionaler Ergriffenheit über atemlose Stille bis hin zu lautstarker Begeisterung, die sich je nach Spielszenen abwechseln. Auch die durchgehend mitreißende Spielfreude der mit vielen jungen Menschen besetzten Schauspielgruppe, die opulente Klangfülle des Chores und die instrumentale Führung des Geschehens durch die stilsichere Band sorgen für Spannung, Betroffenheit und auch fröhliche, ausgelassene Momente. Schon der Prolog, mit Fließtext an die Bühnenwand geworfen, und das erste Chorlied "Mann von Welt und Format“ führen die gebannt lauschenden Zuhörerinnen und Zuhörer mitten hinein in das biblische Geschehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

