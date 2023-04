Buttenwiesen

Das ist der neue Kreisbrandmeister für Buttenwiesen

Plus Der 35-jährige Daniel Riegl aus Lauterbach hilft beruflich und ehrenamtlich anderen Menschen. Mittlerweile ist er auch Kreisbrandmeister für den Bereich Buttenwiesen.

Von Birgit Alexandra Hassan

"Schon immer" wollte er zur Feuerwehr gehen. Es war ein Kindheitstraum, den Daniel Riegl nie aufgegeben hat. Heute ist der 35-Jährige Feuerwehrler durch und durch – beruflich, im Verein und seit Kurzem als Kreisbrandmeister im Bereich Buttenwiesen.

Es war sein Onkel, der ihn regelmäßig mitnahm, dem kleinen Daniel die verschiedensten Feuerwehrautos zeigte. Der war sofort entflammt. Doch so etwas wie eine Jugendfeuerwehr gab es in der Aichacher Gegend, wo er einst aufwuchs zu dem Zeitpunkt noch nicht. So musste er warten, bis er endlich seinen 18. Geburtstag feiern und zur örtlichen Feuerwehr gehen konnte. Beruflich ließ sich Daniel Riegl damals zur Fachkraft für Lagerlogistik ausbilden. Doch schon damals sagte er sich: "Irgendwann will ich den Punkt erreicht haben, dass ich mein tägliches Brot mit meinem Hobby verdiene."

