Buttenwiesen

17:00 Uhr

Das kam nach dem Aus für das Atomkraftwerk

Plus Für die Gemeinde ist die Aufteilung der Flächen in der Flur bei Pfaffenhofen eine schwere Aufgabe. Was die Gemeindeverbindungsstraße nach Donaumünster und die Rinder im Donauried damit zu tun haben.

Von Brigitte Bunk

Bis ins Jahr 2006 gehen die Überlegungen zurück, die zum Flurneuordnungsverfahren Pfaffenhofen III führten. 2011 erfolgte die offizielle Anordnung durch das Amt für Ländliche Entwicklung. Daraufhin wurden Grundstücke zusammengelegt und neu verteilt, die bei der „vorläufigen Besitzeinweisung“ 2016 den neuen Eigentümern zur Bewirtschaftung übergeben wurden. Nun wurde geschaut, ob dies auch in der Praxis funktioniert, der Wegebau startete. 2022 soll die rechtliche Sicherung durch die Bekanntgabe des Flurbereinigungsplans erfolgen. Konkrete Auswirkungen darauf, ob das Ziel des Verfahrens komplett erreicht wird, hat der Ausgang des Bürgerentscheids in Buttenwiesen am kommenden Sonntag. Und zwar in dem Bereich, in dem momentan die 800 Meter lange sowie die stattdessen neu geplante 650 Meter lange Trasse der Gemeindeverbindungsstraße nach Donaumünster liegt. Das betrifft nicht nur die Eigentümer der rund 50 der gesamten 1390 Hektar – oder insgesamt 4016 Hektar, wenn man von der Fläche der gesamten Verfahrensgruppe ausgeht. Zu dem gehören auch Unter- und Oberthürheim sowie Lauterbach. Doch erst mal von vorn.

