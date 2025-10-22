Icon Menü
Buttenwiesen: Das magische Baumhaus begeistert Groß und Klein

Buttenwiesen

Das magische Baumhaus begeistert Groß und Klein

Das Theater Knut an der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule.
Von Sybille Krause für Ulrich-von-Thürheim-Grundschule
    • |
    • |
    • |
    Andreas und Franka Kilger in Aktion.
    Andreas und Franka Kilger in Aktion. Foto: Wagner Katharina

    Der Förderverein der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule lud alle Schüler und Schülerinnen im Rahmen der Landkreis-Kulturtage ein zu einem zauberhaften Theatererlebnis. Am Dienstag präsentierte das in Eppisburg beheimatete „Theater Knuth“ mit den beiden Puppenspielern Franka und Andreas Kilger, das Fantasy-Abenteuer „Das magische Baumhaus – im Auftrag des Roten Ritters“ von Mary Pope Osborne in der Turnhalle der Schule.

    Am Hofe von König Artus sind die Musik und die Lebensfreude vertrieben worden. Ein geheimnisvoller Roter Ritter erteilt Anne und Philipp den Auftrag, in die magische Anderswelt zu gehen, um dort nach dem sagenhaften Wasser der Erinnerung und Fantasie zu suchen. Nur ein Becher dieses Wassers kann Camelot und die Ritter der Tafelrunde retten.

    Als einziges Theater im deutschsprachigen Raum zeigt das Theater Knuth diese Geschichte mit Schauspiel, Musik und Puppen. Ein aufregendes musikalisches Spiel rund um die Themen Abenteuer, Freundschaft, Mut und Fantasie begeisterte die kleinen Zuschauer.

