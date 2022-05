Das Musicalprojekt86 startet 2023 mit neuem Stück in Buttenwiesen

Bereits 2019 sollte das neue Projekt beginnen. Nun kommt das Stück "Die zwei Brüder" auf die Bühne. Es werden noch Mitwirkende gesucht.

Endlich kann es losgehen: Nachdem eine Vorstellung des neuen Stückes schon im November 2019 stattfand, dann aber pandemiebedingt alles gestoppt werden musste, waren zweieinhalb Jahre Geduld gefragt, bis es wieder soweit war. So spitzelten einige der rund 50 Interessierten am vergangenen Samstagabend ganz gespannt in die Buttenwiesener Mehrzweckhalle, wer sonst noch alles zur Vorstellung des neuen Musicals gekommen war. Neben vielen „alten“ Sängerinnen und Sängern, Schauspielerinnen und Schauspielern, Caterern und Catererinnen sowie Bühnenbauenden waren auch einige „neue“ vor Ort, um sich über die Planungen des Vereins Musicalprojekt86 aus Buttenwiesen zu informieren.

Musicalprojekt86 startet Stück „Die zwei Brüder“ in Buttenwiesen

Der Titel des Stückes lautet: „Die zwei Brüder“. Bei sieben Aufführungen wird es von Ostersonntag, 9. April, bis zum 16. April 2023 zu sehen sein. Handeln wird es von der nicht immer einfachen Beziehung des ägyptischen Pharao Ramses und seinem „Bruder“ Mose. Das Stück bringt die biblische Erzählung des Volkes Israel in Ägypten auf die Bühne. Unterlegt mit 20 Liedern der Liedermacher Siegfried und Oliver Fietz erzählt es in moderner Weise von dieser existenziellen Erfahrung – nicht nur von Mose und Ramses, sondern des gesamten Volkes mit seinem Gott Jahwe.

In rund einer Stunde stellten die beiden Vereinsvorsitzenden Johanna Wech und Johannes Baur, garniert mit einzelnen Liedbeispielen, den Interessierten den Ablauf und die zu besetzenden Rollen und Aufgaben vor. Mit Klebestreifen und drei langen Bänken war schon einmal die geplante 13 Meter lange und zwei Meter breite Bühne markiert, auf der das Stück dargestellt werden wird.

Musicalprojekt86 in Butenwiesen sucht noch Mitwirkende

Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden auf drei Seiten um die Bühne herum ihren Platz finden. Für den Chor ging es bereits mit den Proben los. Interessenten können sich jetzt an Johannes Baur für das Schauspiel wenden unter Telefon 08274/69861. Johanna Wech sucht noch Männerstimmen für den Chor unter Telefon 09078/920350. (pm)