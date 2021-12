Diagnose Leukämie – wie der TSV Buttenwiesen hilft

Exklusiv Familie Kehl ist eine Institution bei den Turnern. Nun erkrankte die Tochter. Die Verantwortlichen und Fans des TSV zeigen ihre Solidarität. Wie es der Zwölfjährigen derzeit geht.

Als sie nach dem Urlaub merkten, dass es ihrer Tochter schlecht ging, suchten sie Hilfe beim Kinderarzt. Der schickte sie weiter zu Untersuchungen in die Kinderklinik. Die Diagnose schockte die Familie aus Buttenwiesen: Die Zwölfjährige leidet an ALL – akuter lymphatischer Leukämie. Anfang September begann die Chemotherapie, viele Krankenhausaufenthalte und Untersuchungen standen an. „Sie war dabei und hat gehört, dass ihre Abwehr geschwächt sein wird, dass sie Menschenansammlungen meiden soll“, erzählt Katrin Kehl. Die Angst, welche die Gymnasiastin laut ihrer Mutter zusätzlich befiel: „Dass die Haare ausgehen und sie nicht mehr in die Schule kann, um ihre Freunde zu sehen.“

Die Diagnose schockte die Familie aus Buttenwiesen

In der ersten Not rief Helmut Kehl beim Verein Glühwürmchen an, bei der Vorsitzenden Rosmarie Schweyer in Tapfheim. Der besorgte Vater fand Verständnis bei der Frau, deren Enkel seine Krankheit überstanden hat. Sie konnte nur den Rat geben: „Tag für Tag und Nacht für Nacht gemeinsam aushalten, die Hand halten und durchhalten.“ Der Vorstand von Glühwürmchen besteht aus Betroffenen, die selbst ein krebskrankes Kind durch die Behandlung begleitet haben.

Rosmarie Schweyer erzählt: „Wir sind in der glücklichen Lage, circa 100 Familien im Jahr finanziell zu unterstützen.“ Beispielsweise hat der Verein auch Elternbetten für das Kinderkrebszentrum in Augsburg gekauft, die Elternterrasse und -küche ausgestattet. Unter anderem hilft Glühwürmchen im Josefinum und im Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn. Seit zwei Jahren beschäftigt der Verein eine Sporttherapeutin, welche die Kinder während der Chemotherapie betreut. Helmut Kehl hat erlebt, wie die ihre Tochter angespornt hat, Zugang zu ihr fand. Katrin Kehl ergänzt: „Das ist Gold wert, wenn jemand anderes als die Eltern ein Sportangebot macht und zum Beispiel im Wartebereich mit ihr Übungen macht. Denn beim vielen Liegen geht die Muskulatur so schnell zurück.“

Der TSV Buttenwiesen will helfen

Vorsitzender Alfred Ebert erinnert sich: „Auch wir vom TSV Buttenwiesen wollten helfen, als wir erfahren haben, dass eines unserer Turnkinder an Leukämie erkrankt ist.“ Außerdem war Helmut Kehl, der Vater des erkrankten Mädchens, selbst als Turner in der Bundesliga aktiv, hat danach die Abteilungsleitung Turnen übernommen und als Coach die Bundesligaturner betreut und trainiert. Derzeit trainiert er den Jugendbereich – die eigenen Kinder sind so weit. Er ist im DTL-Vorstand aktiv, also die Verbindung des Vereins zur Turnliga, und moderiert die Heimwettkämpfe des TSV-Buttenwiesen. Seine Frau Katrin ist als Trainerin im Jugendbereich ebenfalls eine Stütze des Vereins.

Sie freuen sich, Familien mit kranken Kindern mit einer Spende helfen zu können. Auf dem Bild von links Klaus Wölfel (Prokurist Firma Romakowski), Rosmarie Schweyer (Vorsitzende Glühwürmchen e.V.), Katrin und Helmut Kehl sowie Alfred Ebert (Vorsitzender TSV Buttenwiesen).

Dass Helmut Kehl senior, der Opa des Kinds als „Turnvater Jahn des TSV Buttenwiesen“ die Grundlage für das erfolgreiche Turnen in Buttenwiesen gelegt hat, sei sicherlich hinlänglich bekannt, meint Ebert.„Es hat die Familie und uns vom TSV hart getroffen, als wir Anfang September von der Leukämieerkrankung der Tochter erfahren haben. Wir standen da, wollten helfen und konnten doch nichts machen.“ Nachdem die Vereinsverantwortlichen mitbekommen haben, wie sehr Helmut und Katrin Kehl die Unterstützung durch den Verein Glühwürmchen lobten, haben sie sich entschlossen, in den Heimwettkämpfen der Bundesligaturner zu einer Spendenaktion aufzurufen.

Auch die Firma Romakowski spendet

Im Vorstand war man sich auch schnell einig, dass die Gelder, die der Verein über die Netto-Aktion „Bring dich ein für deinen Verein“ erhält, an Glühwürmchen gehen sollen. Dank einer „Sponsorenaufrundung“ – 1000 Euro von der Firma Romakowski, die Prokurist Klaus Wölfel überbrachte, gelang es dem TSV am Ende, die Zielsumme von 1913 Euro, was dem Gründungsjahr des TSV Buttenwiesen entspricht, zu erreichen. Nachdem die Familie Romakowski selbst einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat, engagiert sie sich immer wieder sozial, betont Wölfel. Auch die Firma unterstützt Vereine und Organisationen.

Dass Familie Kehl in ihrer Sorge um ihr ältestes von drei Kindern von Freunden, Bekannten und Verwandten so große Unterstützung erhält, hilft ihnen beim Durchhalten. Die Zwölfjährige wiederum freut sich, dass sie mit ihren Klassenkameraden und -kameradinnen am Sailer-Gymnasium Kontakt über ein Tablet hat, das sie vom Bunten Kreis erhalten hat. Außerdem können ihr ihre Freunde über die Catch-Box, einen Flüsterwürfel, etwas sagen, was nur sie hört.

Videokonferenzen helfen dem erkrankten Mädchen

Auch private Videokonferenzen mit Lehrern helfen ihr, den Unterrichtsstoff zu verstehen. „In diesen Zeiten ist die Digitalisierung positiv“, freut sich Klaus Wölfel, als er hört, dass das Mädchen auch per WhatsApp Kontakt hält, und wünscht ihr für die anstehende Chemotherapie viel Kraft.

Da sie als Patientin mit mittlerem Rückfallrisiko eingestuft ist, ist eine Stammzellenspende derzeit nicht im Gespräch. Katrin und Helmut Kehl ist es noch wichtig, sich bei den Pflegekräften zu bedanken: „Wir fühlen uns sehr gut betreut.