Die Buttenwiesener Grundschüler zeigen ihre Kreativität

Bei der Kunstausstellung präsentiert sich jedes Klassenzimmer als Meisterleistung. Die Kinder führen die Gäste durch die Schau, singen selbst komponierte Lieder.

An der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule fand nun eine besondere Kunstausstellung statt. Ein ganzes Schuljahr über hatten sich die Schülerinnen und Schüler der ersten bis vierten Klassen gemeinsam mit ihren Lehrerinnen vermehrt mit dem Fach Kunst beschäftigt. Hierbei hatten sie nicht nur Wissenswertes über verschiedene Künstler erlernt, sondern auch eigene, einzigartige Meisterwerke geschaffen. Diese galt es an zwei Tagen der Allgemeinheit zu präsentieren.

Klassenzimmer und Gänge in Buttenwiesen sind geschmückt

Zunächst hatten die einzelnen Klassen mit ihren Klassenlehrerinnen die Möglichkeit, die aufwendig mit allerlei Kunstwerken geschmückten Klassenzimmer und Schulhausgänge zu bestaunen. Rektor Michael Bachmaier begrüßte nach dem gemeinsamen Singen der Ulrich-von-Thürheim-Schulhymne in der Turnhalle alle Kinder, Kollegen, den Elternbeirat, den Förderverein und viele Ehrengäste, allen voran die stellvertretende Landrätin Mirjam Steiner zur Vernissage. Für gute Stimmung sorgte die Klasse 4a mit dem Lied „Dieser Tag soll fröhlich sein“. Die Klassen 4b und 4c sowie die Chorklasse 2b präsentierten allein für diesen Tag selbst komponierte Lieder und Raps.

Selbst komponierte Lieder und Raps werden in der Grundschule gesungen

Albert Einstein und sein Zitat, dass Kreativität viel wichtiger sei als Wissen, fanden danach in der Rede des Bürgermeisters der Gemeinde Buttenwiesen Hans Kaltner Anklang. Nicht nur er, sondern auch Schulamtsdirektorin Andrea Eisenreich, die Vorsitzende des Elternbeirats Katrin Kehl und Fördervereinsvorsitzende Sonja Pest, waren sich in ihren nachfolgenden Ansprachen einig darüber, dass dieser Tag ein ganz besonderer Tag ist – so besonders, dass er nicht so schnell in Vergessenheit geraten wird.

Bei der Ausstellung werden auch Arbeiten aus Ton und Stoffen gezeigt

Dass sie recht hatten, wurde den Gästen spätestens bei ihrem Rundgang von Klassenzimmer zu Klassenzimmer klar. Von Malern wie Pablo Picasso, Paul Klee, Wassily Kandinsky über Frieda Kahlo bis hin zu modernen Künstlern wie Banksy war alles vertreten. Auch die unterschiedlichsten Techniken wie Druck, Collage oder Frottage und viele weitere waren im vergangenen Schuljahr fleißig erprobt worden. Zudem wurde nicht nur auf Papier gezeichnet und gemalt, sondern auch Arbeiten aus verschiedensten Materialien wie Salzteig, Ton, Karton oder Stoffen und Wolle angefertigt.

Gespannt lauschen Klassenlehrerin Susan Crawley, Schulamtsdirektorin Andrea Eisenreich, Stellvertretende Landrätin Mirjam Steiner und Rektor Michael Bachmaier den Erklärungen von Melissa und Benedikt. Foto: Sybille Krause

Jedes einzelne Klassenzimmer war auf seine eigene Art und Weise eine Meisterleistung. Die Eltern, Geschwister, Großeltern und Bekannte der kleinen Künstler der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule wussten am Sonntag nicht, wohin sie zuerst gehen und sehen sollten. Beim Betrachten der verschiedenen Räume bekamen sie Unterstützung durch Schulkinder, die als „kleine Ausstellungsführer“ in jedem Klassenzimmer auf sie warteten. Große Begeisterung war aus jeder Ecke zu hören. Da der Elternbeirat der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule im wunderschön geschmückten Außenbereich der Schule mit kühlen Getränken sowie vielerlei Leckereien wie Waffeln, Kuchen und Softeis auf die Gäste wartete, ließen sich die Anwesenden am Ende doch aus dem Schulhaus locken.