Die Ortsdurchfahrt ist erneut gesperrt

Der Ausbau in Buttenwiesen geht weiter. Bis Herbst gibt es Umleitungen.

Über den Winter standen die Baumaßnahmen still. Jetzt geht die Sanierung der Ortsdurchfahrt Buttenwiesen weiter. Ab Montag, 17. April, haben die Verkehrsteilnehmer damit wieder Umleitungen in Kauf nehmen.

Die Gemeinde Buttenwiesen plant, gemeinsam mit dem Staatlichen Bauamt Krumbach die Sanierung der Ortsdurchfahrt fortzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Der zweite Bauabschnitt schließt sich direkt an das Ende des ersten Ausbauabschnitts auf Höhe der Kirche an und erstreckt sich bis zur Wertinger Straße 4. Einbezogen sind in die Sanierungsarbeiten zudem die Anschlussstellen an der St.-Leonhard-Straße, die Bach- und Kreuzbergstraße. Zusätzlich seien kurzzeitige Arbeiten im Bereich der Wertinger Straße 51 bis 44 (Passiflora/Contur bis Rewe) notwendig.

Aufgrund der Baumaßnahme ist die Staatsstraße 2027 in Buttenwiesen im Baustellenbereich bis voraussichtlich Herbst 2024 für den gesamten Verkehr gesperrt.

Aufgrund der Baumaßnahme müssen auch die AVV-Regionalbuslinien 404 und 405 umgeleitet werden und können die Haltestelle Buttenwiesen Rathaus nicht bedienen. Genauere Informationen können den Fahrgastinformationen und Aushängen an den Bushaltestellen des AVV entnommen werden. Weitere Informationen zur Baumaßnahme sind auf der Website der Gemeinde Buttenwiesen zusammengefasst. (AZ)