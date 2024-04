Buttenwiesen

Diese Tipps haben Buttenwiesener Gartlerinnen fürs Frühlingsbeet

Plus Expertinnen des Obst- und Gartenbauvereins wissen, welches Gemüse, welche Sträucher und welche Blumen jetzt im April Saison haben. Und erzählen von ihrem Verein.

Von Laura Gastl

Zu fünft graben die Frauen des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Buttenwiesen ihre Hände in die Erde des Hochbeets. In die Mitte setzen sie Kräuter wie Rosmarin und Petersilie. Außen herum werden Schnitt- und Pflücksalate, Rettich und Kohlrabi eingepflanzt – so wächst in dem Beet der Familie Mayr in Buttenwiesen nun ein bunter Mischmasch. "Vielleicht säe ich noch Radieschen mit hinein", überlegt Regina Mayr laut, während die Hobbygärtnerinnen ihr gemeinschaftliches Werk begutachten.

Das OGV-Vorstandsteam um Nicole Kiewning, Heike Bestle, Corinna Kratzer, Regina Mayr und Stephanie Duschek weiß, welche Pflanzen jetzt im April an der Reihe sind – egal ob im Gemüsegarten, im Blumenbeet oder auch, was Sträucher angeht. Im Garten von Familie Mayr kommen sie zusammen und geben Tipps – und erzählen nebenbei, wie ihr OGV gedeiht, seitdem der Vorstand vor ziemlich genau zwei Jahren neu besetzt wurde. Und sich seither darum bemüht, vieles anders und moderner zu gestalten.

