Dieter Romakowski blickt auf eine 75-jährige Erfolgsgeschichte

Plus Er selbst hat die Firma Roma 50 Jahre lang geprägt. Der Unternehmer erzählt von rasanten Entwicklungen und spricht über seine Visionen. Und wie gefeiert wird.

"Roma – damit alles passt." Den Slogan seiner Firma hat Dieter Romakowski intensiv mitgeprägt. Der 70-jährige schaut in diesen Tagen zurück auf das 75-jährige Bestehen des Buttenwiesener Unternehmens, das er selbst 50 Jahre geführt hat. Zeit zu gehen? Nicht wirklich, lauscht man seinen Ideen und Visionen. Übergeben hat er seine Anteile bereits an die nächste Generation des Familienunternehmens. Der Übergang soll dieses Mal langsam gehen, nicht abrupt, wie er selbst ins kalte Wasser geworfen wurde und darin das Schwimmen gelernt hat. In dieser Zeit des Wandels wird jetzt erst einmal groß gefeiert – mit allen Beschäftigten, Kunden und der Bevölkerung.

Plötzlich hatte die Firma Roma einen "Ferrari" in der Produktionshalle

Zum 50-jährigen Bestehen hatte Romakowski die Produktionshallen das letzte Mal für die Öffentlichkeit geöffnet, vor 25 Jahren also. Er weiß, welche Sicherheitsvorkehrungen es dafür braucht. Die sind getroffen. Am Sonntag, 2. Juli, sollen die Menschen die Maschinen laufen sehen und Einblicke in den Produktionsablauf gewinnen. "Was hier steht, ist mit das Modernste, was es weltweit an Produktionsanlagen gibt", sagt Dieter Romakowski. Eine Größe und Technologie, die das Leben mit sich brachte.

