Donauried: Bürgerinitiative will eine Holzkonstruktion errichten

Plus Im Streit um den Straßenausbau im Donau-Ried geht es nun um die Höhe des angedachten Damms.

Der anhaltende Straßenstreit im Donau-Ried wird nun im Januar im Zuge eines Bürgerentscheides in Buttenwiesen entschieden werden. Wie berichtet, plant der Buttenwiesener Bürgermeister Hans Kaltner den vorzeitigen Bau der ersten 650 Meter der Ortsverbindungsstraße zwischen Donaumünster und Buttenwiesen in einer verbreiterten Variante.