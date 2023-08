Ein besonderer Gast in Buttenwiesen

Führungen und ein Konzert mit Yoed Sorek finden an den Themensonntagen am jüdischen Ensemble in Buttenwiesen statt.

Der bewegende Gesang von Yoed Sorek auf dem Louis-Lamm-Platz und im Zehentstadel in Buttenwiesen ist vielen Besucherinnen und Besuchern der Themensonntage im Festjahr 2021 – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland – noch in lebendiger Erinnerung. Das Team des Lernorts freut sich laut Pressemitteilung außerordentlich, dass Yoed Sorek, inzwischen Kantor der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover, erneut den Weg nach Buttenwiesen findet. Unter dem Titel „Der Troubadour aus Jerusalem“ gibt der Sänger am sechsten Themensonntag am Sonntag, 27. August, ein Konzert im „Alten Kino“ – Bürgersaal. Dazu lädt die Gemeinde Buttenwiesen sehr herzlich ein. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Vorher besteht die Möglichkeit um 14 Uhr und um 15.30 an einer der Führungen zum Thema „Jüdisches Ensemble - jüdisches Leben in Buttenwiesen“ teilzunehmen. Mikwe, jüdischer Friedhof und Ausstellungsraum in der ehemaligen Synagoge sind von 14 – bis 17 Uhr geöffnet.

Reservierungen für Führungen und Konzert sind über die Website des Lernorts Buttenwiesen möglich (www.lernort-buttenwiesen.de/angebote/konzerte-veranstaltungen) und werden dringend empfohlen. Restplätze werden vor Ort vergeben.

Kurzinfo für Sonntag, 27. August:

14 – 17 Uhr: Öffnung des begehbaren Denkmals Mikwe, des jüdischen Friedhofs und der Ausstellung „Eine Pforte des Himmels – mitten im Ort“ in der ehemaligen Synagoge.

14 und 15.30 Uhr: – Führungen zum Thema „Jüdisches Ensemble - jüdisches Leben in Buttenwiesen“ (etwa 45 Minuten). Treffpunkt und Ausgabe der Tourguides am Info-Point auf dem Louis-Lamm-Platz vor der ehemaligen Synagoge.

17 Uhr: „Der Troubadour aus Jerusalem“ Konzert mit Kantor Yoed Sorek im Alten Kino – Bürgersaal der Gemeinde Buttenwiesen, Markplatz 2 – neben dem Rathaus. Einlass ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. (AZ)