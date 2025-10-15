Ein Feuerwerk der Emotionen

Die Spannung war den Mitgliedern des Musicalprojekt86-Vereins anzumerken. Schnell füllte sich die Mehrzweckhalle in Buttenwiesen am vergangenen Sonntagnachmittag zur Jubiläumsfeier, darunter auch Landrat Markus Müller und Bürgermeister Hans Kaltner mit seiner Frau. 20 Jahre besteht der Verein, ein Grund dies gebührend mit den treuen Fans zu feiern. Rund 250 Gäste waren der Einladung gefolgt und bekamen dafür ein richtiges Feuerwerk der Emotionen geschenkt. Aus vier von bisher sechs Musicals, die der 27-köpfige Chor unter Leitung von Johanna Wech und die Schauspieler unter der Regie von Johannes Baur in den letzten 20 Jahren auf die Bühne gebracht hatten, stammten die ausgewählten Lieder und Gesänge, darunter ein Solo von Thomas Havelka und ein Duett mit Rebecca Baur und Thomas Havelka.

Die 13-köpfige Schauspielgruppe brachte gekonnt in kurzen Szenen Episoden rund um die Muscial-Produktionen ein. Vom Cateringteam und dem Bühnenbautrupp über die Kartenreservierungen bis hin zu Probensituationen von Chor und Schauspiel konnten die Zuschauer interessante „Backstage-Infos“ mitbekommen, was so manchen Lacher hervorrief. Eine achtköpfige Band, die Gerald Bschorr anleitete, sorgte für den richtigen Sound. In einer kurzen Rückschau erinnerte Johannes Baur neben den sechs Musicals auch an vier Beiträge der Jugendtheaterabteilung, darunter die Stücke „Die schwarzen Brüder“ oder „Krabat“. Einmal konnte mit „Migrantenengel“ auch ein gemeinsames Stück von Jung und Alt zur Aufführung gebracht werden.

Icon vergrößern Ein bunter Reigen von Gesängen und szenischen Darstellungen erwartete die große Zuschauserschar bei der Jubiläumsfeier des Musicalverein86. Foto: Anton Stegmair Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein bunter Reigen von Gesängen und szenischen Darstellungen erwartete die große Zuschauserschar bei der Jubiläumsfeier des Musicalverein86. Foto: Anton Stegmair

„Ein toller Abend mit vielen begeisterten, oft schon jahrelang treuen Gästen!“, das war das Resümee der beiden Vorsitzenden des Vereins, Lea-Anna Müller und Sara Krach. Wie zu hören war, ist das nächste Stück schon in Planung. Es wird sich um die bewegte jüdische Geschichte von Buttenwiesen handeln. So können alle schon gespannt sein auf den Augenblick, wenn es in der Mehrzweckhalle Buttenwiesen wieder heißen wird: „Vorhang auf“ für das nächste Musical des Vereins Musicalprojekt86.

