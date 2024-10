Ein märchenhafter Abend aus 1001 Nacht in Lauterbach

Orientalische Klänge ziehen durch die Sauna in Lauterbach. Ein Duft nach Räucherstäbchen und arabischen Gewürzen liegt in der Luft. Im Rahmen der kulturellen Aktionstage der Gemeinde Buttenwiesen findet hier ein „Märchenhafter Abend aus 1001 Nacht“ statt. Barbara Bartl erzählt einige arabische Märchen, dazu werden arabische Köstlichkeiten serviert.

Die Idee für den orientalischen Abend hatten Bürgermeister Hans Kaltner und Kulturreferent Johannes Baur gemeinsam. Im Fernsehen habe Kaltner einen orientalischen Film gesehen, in dem ein alter Mann einer Gruppe Erwachsener Märchen vorliest. Diese rauchen dabei Wasserpfeife. „Wir machen das heute ähnlich – nur mit mehr ratschen und ohne Wasserpfeife“, so Kaltner. Baur ergänzt, man habe überlegt, wie man die Räume der im vergangenen Jahr fertiggestellten Sauna gut nutzen könnte. So kam beides zusammen. Der Bürgermeister erklärt: „Die Räume hier bieten ein tolles Ambiente für einen solchen Abend.“

Kulturtage in Buttenwiesen mit verschiedenen Angeboten

Wally Kaltner und Mariam Ali haben das arabische Essen für die Veranstaltung vorbereitet. Ali stammt aus Syrien und ist seit zehn Jahren in Deutschland. Mittlerweile ist sie eingebürgert und lebt in Lauterbach. Mit den Kaltners kam sie über eine Spendenaktion in Kontakt. Seitdem pflegen sie ein familiäres Verhältnis. „Wir haben zusammen das Essen vorbereitet und dann hat uns die Mariam gleich passend eingekleidet“, lacht .

Der Abend beginnt mit Kaffee und einer Dattel. Im arabischen Raum sei es üblich, dass der Mann als Gastgeber den Kaffee ausschenkt, erklärt Mariam Ali. Vom Kaffee gibt es nur wenige Schlucke für jeden. Dieser ist sehr bitter und enthält zudem Kardamom. Das Gewürz entkoffeiniert. „Den Kaffee stellt man dann direkt wieder auf den Herd“, sagt Ali. Das sei ein Zeichen von Gastfreundschaft.

Icon Vergrößern Der Hauptgang des märchenhaften Abends: Makluba, gefüllte Weinblätter und Hackfleischbällchen. Foto: Lioba Reiter Icon Schließen Schließen Der Hauptgang des märchenhaften Abends: Makluba, gefüllte Weinblätter und Hackfleischbällchen. Foto: Lioba Reiter

Nach der traditionellen Begrüßung beginnt Barbara Bartl mit den ersten beiden Märchen, die von den Figuren „Wahrheit“ und „Märchen“ handeln sowie von einem Araber namens Basar. Danach geht es weiter mit orientalischem Fingerfood. Brote mit Hummus und einem Auberginenaufstrich werden serviert. Außerdem gibt es Bulgurhäppchen, die in einem Salatblatt drapiert werden und eine leichte Schärfe haben. Das kommt bei den Gästen gut an. Dazu trinken die Anwesenden einen gesüßten Schwarztee, der mit Zimt, Nelken und Kardamom verfeinert ist. Mehrere Runden drehen Wally Kaltner und Mariam Ali mit den Tabletts, um den Gästen immer wieder etwas anzubieten. „Man fragt ganz oft, ob jemand noch was will. Die vorbereiteten Essensmengen sind auch immer zu viel“, erklärt Ali.

Nach der Vorspeise erzählt Bartl das dritte Märchen des Abends, das sie selbst geschrieben hat. Die Moral dieser Geschichte ist, mit dem Herz zu handeln und sich für nichts zu schade zu sein. Bartl war Erzieherin im Kindergarten Lauterbach, bevor sie sich selbstständig machte. Jetzt mache sie Familienaufstellungen und helfe somit Menschen bei unterschiedlichen Problemen. Zu Märchen habe sie durch ihre Großmutter eine besondere Verbindung. „Wenn ich mit vier oder fünf Jahren bei meiner Oma übernachtet habe, hat sie immer Märchen zum Einschlafen erzählt. Das waren meist Grimms Klassiker, das hat einfach dazugehört.“

Ein orientalischer Abend voller Märchen und Speisen

Als Hauptspeise gibt es Makluba. Das Gericht besteht aus Reis mit Auberginen und Putenfleisch. Wally Kaltner erklärt die Besonderheit: „Beim Hauptgang kommt immer der ganze Topf auf den Tisch. Dieser wird dann umgedreht. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Gastgeber dem Gast alles gibt, was er hat.“ Mariam Ali fügt hinzu: „In der arabischen Kultur gibt es immer irgendetwas für die Gäste. Man sollte auch sein letztes Brot mit ihnen teilen.“ Zum Makluba werden gefüllte Weinblätter serviert. Außerdem gibt es Hackfleischbällchen, die die arabische Kultur mit der deutschen verbinden. Bekannt ist auch der Nachtisch: Baklava. Die kleinen Süßigkeiten mit Pistazien und Honig stammen aus dem 15. Jahrhundert. Von der Türkei breiteten sie sich über die gesamte Welt aus. Die Gäste des märchenhaften Abends in Lauterbach sind begeistert: Einige wünschen sich sogar einen Kochkurs, um selbst Erfahrungen mit den Gewürzen und Geheimnissen dieser Küche zu machen.