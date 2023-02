Ein neues Musical kommt auf Buttenwiesens Bühne

Plus Im Mittelpunkt des christlichen Stücks stehen die "Zwei Brüder" Moses und Ramses. Der Vorverkauf läuft überraschend gut. Das liegt nicht nur an den technischen Neuerungen.

Zwei Brüder – der ägyptische Pharao Ramses und sein Bruder Moses – stehen im Mittelpunkt auf der Bühne der Buttenwiesener Turnhalle. Diese wird nach 2017 erneut musikalisch und schauspielerisch zum Schauplatz einer biblischen Erzählung. Und nicht nur das Stück ist neu. Der Verein Musicalprojekt86 mit Regisseur Johannes Baur baut auch technisch ganz neue Möglichkeiten ein. Der Vorverkauf läuft – und das "super gut".