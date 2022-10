Ein Vorgeschmack auf das Musical "Die zwei Brüder"

Im Rahmen der Buttenwiesener Kulturtage findet im Zehentstadl ein Musical-Workshop statt. Der Leiter der Schauspielgruppe erklärt, was diese Form des Theaters so besonders macht.

Jung und Alt finden am Wochenende aus Anlass der Buttenwiesener Kulturtage im Zehentstadl in Pfaffenhofen zusammen, um in die Welt des Musicals hineinzuschnuppern. Von Kindern über Großeltern bis hin zu jungen Paaren sind alle mit Eifer dabei. Einige von ihnen kommen aus der Schauspielgruppe von Johannes Baur oder dem Chor unter der Leitung von Johanna Wech. Andere sind erstmals beim Workshop zu Gast und bekommen einen Einblick in das Musical „Die zwei Brüder“, das die beiden Gruppen gemeinsam auf die Beine stellen. Das Stück des Musicalprojekt86 soll bei sieben Aufführungen von Ostersonntag, 9. April, bis zum 16. April im Zusamtal zu sehen sein.

Erst einmal müssen sich alle aufwärmen

Das Musical erzählt vom alten Ägypten, von Pharaonen und der nicht immer einfachen Beziehung des ägyptischen Herrschers Ramses und seines Bruders Mose sowie der Befreiung der Sklaven durch Gottes Hilfe. Der gewölbeähnliche Raum im Zehentstadl bietet mit seinen hohen Holzdecken und dem Backsteinboden eine stimmungsvolle Kulisse dafür. Doch bevor es richtig in die Geschichte geht, müssen sich erst einmal alle aufwärmen – und das gilt sowohl für die Muskeln als auch für die Stimme. Nach der Begrüßung durch Johannes Baur übernimmt Johanna Wech das Wort, die entschieden auf das gemeinsame Einsingen besteht, das, wie sie sagt, „immer im Stehen“ geschieht. Es besteht aus Dehn- und Atemübungen sowie rhythmischem Summen, die allesamt detailliert von ihr angeleitet werden. Die Chorleiterin weist die Teilnehmenden an, dosiert die Luft abzugeben und rät, man könne sich das „vorstellen, als würde man durch einen Strohhalm pusten.“

Das Musical "Die zwei Brüder" wird nächstes Jahr an Ostern im Zusamtal aufgeführt. Im Rahmen der Buttenwiesener Kulturtage gab es einen Vorgeschmack auf die Aufführungen des Musicalprojekts86. Foto: Lisa Meier

Unterstützt durch das Keyboard summt sie Dreiklänge vor und formt die Töne schon bald zu Worten. Mit ausmalenden Gesten schafft sie es, auch den Neulingen verständlich zu vermitteln, wie sie ihre Stimme einsetzen und ihr „Raum geben“ können. „So kann man sich einfach von einem Ton zum nächsten hangeln“, sagt Wech. Nach den Stimmübungen verteilt sie Liedtexte und teilt die Gruppe in verschiedene Stimmlagen von Bass bis Sopran ein. Gemeinsam wird das Lied einstudiert, zu dem später im Musical um das Ende der Sklaverei gefleht wird. Wech ermutigt dabei alle, sich auszuprobieren und schafft es so, geübte Sängerinnen und Sänger gleichermaßen anzuleiten und zu fordern, wie diejenigen, die neu sind auf dem Gebiet des Gesangs.

„Konzentration und Genauigkeit sind beim Theater sehr wichtig“, betont Johannes Baur, Leiter der Schauspielgruppe. Er beginnt seine theaterpädagogischen Übungen, indem er die Teilnehmenden anweist, sich frei im Raum zu bewegen und dabei die ganze Gruppe wahrzunehmen. Das nennt er Gehen „unter der Deckenlampe“, also mit aufrechtem Blick, der durch den ganzen Raum schweift. Die Teilnehmenden sollen sich gegenseitig mit einer frei erfundenen Geste begrüßen und müssen dabei selbst kreativ werden. Die einen lächeln sich freundlich zu, die anderen verbeugen sich ehrfürchtig oder ziehen einander am Ohrläppchen. Sie bilden gemeinsam Figuren und müssen sich genaue Abläufe einprägen, wenn sie etwa eine Reihenfolge an Personen erstellen sollen.

Im Musical wird es viele Massenszenen geben

Weil es im finalen Musical viele Massenszenen mit der ganzen Schauspielgruppe geben wird, gilt es, „aufeinander zu hören und zu schauen“, erklärt Baur. Diese spezielle Gruppendynamik will er auch bei der Zeitlupenszene sehen, die er mit den Workshop-Teilnehmenden probt. „Zeit spielt da auch eine ganz wichtige Rolle“, so Baur. Auch für die Schauspielgruppe und den Chor sei es notwendig, im Workshop gemeinsam zu proben, um später beim Auftritt eine Einheit bilden zu können.

So auch am Ende des Workshops, wenn Ton und Bild zusammengefügt werden. Die Chormitglieder stellen sich seitlich auf und tragen das Lied der Sklaven vor, zu dem sie im Stück ihre Sorgen und ihr Leid vor Gott tragen. Die Schauspielgruppe stellt dar, wie die Gefangenen mit Fackeln vor ihren Schöpfer treten und ihn um Hilfe bitten.

Eben dieses Zusammenspiel aus Theater und Musik sei es, was das Musical so besonders mache, erklärt Baur. Auf der Bühne müsse man sich natürlich der Kulisse und den räumlichen Gegebenheiten anpassen. Aber wenn Bühnenbild, Licht und Ton zusammentreffen und auch das Publikum dabei ist, entstehe etwas, das größer sei als die Summe der einzelnen Künstler, so Baur. „Wir müssen zu einem Homogen werden. Erst dann kommen beim Publikum auch die Gefühle an.“