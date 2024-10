Eine Großwärmepumpe für Buttenwiesen

Die Arbeiten für die neue Heizzentrale in Buttenwiesen schreiten voran. Diese Nachricht hatte Bürgermeister Hans Kaltner bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates parat. Die Großwärmepumpe für die neue Heizzentrale in der Ochsenhalde, die eine Leistung von 1093 KW haben wird, soll noch in diesem Jahr geliefert werden. Das erklärte der Geschäftsstellenleiter der Gemeinde, Achim Frank, im Nachgang zur Sitzung des Gemeinderates.

In Buttenwiesen wird eine Großwärmepumpe samt Speicher gebaut

Mit dieser Großwärmepumpe und den dazugehörigen Speichern dürfte in der Gemeinde ein Vorzeigeprojekt entstehen. Um den Ausbau der Versorgung mit erneuerbaren Energien voranzutreiben, müssen auch entsprechende verwaltungstechnische Schritte auf den Weg gebracht werden. Wie Frank erläuterte, ging es dabei um die Freiflächenfotovoltaik-Anlage im Bereich der Halde. Um diese realisieren zu können, soll der Flächennutzungsplan im Bereich „Erweiterung der Freiflächenfotovoltaik-Anlage“ geändert und ein entsprechender Bebauungsplan aufgestellt werden.

Vorgestellt wurden an diesem Abend außerdem die Koordinierungsstellen der Rettungskräfte, kurz KOS. Die Präsentation übernahm Kreisbrandmeister Daniel Riegl. Laut Frank gibt es diese Stellen seit April. Wichtig würden diese vorwiegend bei größeren Schadensereignissen wie Hochwasser. Die Aufgabe der KOS sei es, die zugewiesenen Aufträge vor Ort mit den jeweiligen Einsatzleitern zu koordinieren. Erläutert wurde auch, wer in welchem Fall zuständig und erreichbar ist.

Koordinierungsstellen in der Gemeinde Buttenwiesen

Dabei habe das Hochwasser im Juni gezeigt, dass bei KOS-Einsätzen der Platz im Feuerwehrhaus Buttenwiesen nicht geeignet ist, so Riegl. Daher sollen bei einem künftigen KOS-Einsatz Räumlichkeiten des Rathauses genutzt werden.

An diesem Abend befasste sich das Gremium auch mit dem Thema Kindergarten. Dabei ging es um die beiden gemeindlichen Kindergärten in Lauterbach und Wortelstetten. Laut Frank sei die personelle Ausstattung der Einrichtungen gut. Derzeit sei es allerdings nicht einfach, das nötige Personal zu finden. Dennoch sei es gelungen, die Stellen zu besetzen. Auch über eine Anhebung der Gebühren wurde debattiert. Das Problem: Gestiegene Energiekosten und die Tariferhöhung für die Angestellten in den Kitas treiben die Kosten nach oben. Wie die Gemeinden im Landkreis Dillingen künftig damit umgehen sollen, wollen die Verantwortlichen der Kommunen bei einem Treffen besprechen. Anschließend soll darüber nachgedacht werden, wie die Verteilung der Mehrkosten in Buttenwiesen gestemmt werden soll.