Einfach riesig: Die Kinder und ihre großen Kohlrabis

In Buttenwiesen findet das erste Fest rund um dieses gesunde Gemüse statt. Beim Wettstreit werden die Knollen gewogen. Das schwerste Exemplar bringt über vier Kilo auf die Waage.

In Buttenwiesen wurde nun das erste Kohlrabifest gefeiert. Dabei gab es einen außergewöhnlichen Wettbewerb. Dafür hatte der Obst- und Gartenbauverein Buttenwiesen bereits im Mai die Familien eingeladen, an dem Wettstreit „Wer hat den schwersten Kohlrabi?“, teilzunehmen. Alle Interessierten erhielte Anzuchterde in kleinen Töpfen, eine Anleitung mit Pflegetipps und natürlich Samen vom Riesenkohlrabi. Die Samen konnten sich über den Sommer zu prächtigen Kohlrabis entwickeln. Der ein oder andere wachsende Kohlrabi wurde leider von Schnecken oder anderen Tieren vernascht.

In Buttenwiesen wurden die Kohlrabi gewogen

Am Sonntag war es soweit. Die Teilnehmer durften ihre gepflegten Kohlrabi zum Wiegen auf das Fest mitbringen. In Taschen, Körbe und auch Leiterwagen wurden das Gemüse zur Waage gebracht. Manch ein Kohlrabi war so groß, dass die Wurzel mit der Astschere entfernt werden musste. Für jedes Kind gab es an diesem Tag einen Mitmachpreis.

Während die Erwachsenen sich Kaffee und Kuchen schmecken ließen, konnten die kleinsten Gäste sich in der Hüpfburg aufhalten oder florale Windlichter am Tisch unter Bäumen gestalten. Mit Begeisterung beklebten die Kinder ihre Gläser mit verschiedenen, gepressten Blättern und Blüten.

Für die Gewinner gibt es Urkunden und Preise

Bei der Siegerehrung warteten alle Gäste gespannt auf die Ergebnisse des Wiegens. Die Kinder mit den drei schwersten Kohlrabis erhielten einen Preis und eine Urkunde und durften auf dem Siegerfoto ihre schweren Kohlrabis präsentieren. Das Gewinner-Gemüse wog übrigens 4608 Gramm. Fürs leibliche Wohl wurde bereits am Vortag das Gemüse für die Kohlrabi-Kartoffelsuppe geschnitten und gekocht. Dazu wurde dann am Sonntagabend ein selbst gebackenes Zwiebelbrot aus dem Steinbackofen gereicht.