Einige Buttenwiesener Flurwege bekommen Straßennamen

Der Gemeinderat Buttenwiesen gibt mehreren Straßen einen Namen, damit das Navigationssystem Biogasanlage, Trinkwasserhochbehälter und Kapelle findet.

Auch Feldwege brauchen gelegentlich offizielle Namen. Vor allem heute, da Menschen gerne und viel mit Navigationssystemen unterwegs sind. Straßenname und Hausnummer helfen, konkrete Objekte zu finden. Das hat jetzt auch den Buttenwiesener Gemeinderat motiviert, verschiedenen Wegen, die außerhalb der jeweiligen Ortsstraßennetze liegen, konkrete Namen zu geben.

Das Bedürfnis bestand vor allem im Ortsteil Oberthürheim. Hier sollen künftig sowohl landwirtschaftliche Gebäude und Einrichtungen, die außerhalb des Ortsnetzes liegen, leichter gefunden werden als auch der gemeindeeigene neue Hochbehälter. Bei der Namensgebung orientierte man sich an Bezeichnungen, die den Einheimischen als Flurnamen längst bekannt sind. So wird zum einen die Ortsstraße "Schleifweg" in die Fluren hinaus verlängert. Zum anderen wird ein anderer, ebenfalls am Bürgerhaus beginnender Feldweg künftig offiziell "An der Wette" heißen. Der ausgebaute Feldweg, der entlang dem noch bestehenden und dem neuen Trinkwasserhochbehälter führt, bekommt den Namen "Bachkling".

Auch Zufahrt zur Denzelkapelle bekommt einen Straßennamen

Eine weitere Namensgebung braucht es für die Zufahrt zur Denzelkapelle an der Ludwigs- und Bartlstockschwaige. Auch hier gilt es, eine offizielle Adresse festzulegen. Zu der Wegekapelle kommt man über die Ortsverbindungsstraße zwischen Pfaffenhofen und Rettingen. Von dort wäre die schnellste Zufahrt über einen Feldweg entlang des Waldes. Auf ihn wollten die Gemeinderatsmitglieder allerdings auf keinen Fall die Aufmerksamkeit lenken. "Hier wollen wir keine Fahrzeuge haben, nur Fußgänger und Radler", sagte Bürgermeister Hans Kaltner. Daher fokussiert man sich, wie bereits jetzt in Wegbeschreibungen angegeben, auf die Zufahrt über die Bartlstockschwaige.

Bei der Auswahl des Namens für die Zugangsstraße orientierte sich der Gemeinderat an Bertolt Brecht. Nördlich des Kapellenstandorts soll für ihn nämlich auf gemeindlicher Flur in nächster Zeit ein Denkmal aufgestellt werden. Der Schriftsteller hatte sich in den Kriegsjahren des Ersten Weltkriegs vielfach in den Sommermonaten im Donauried, speziell in der Bartlstockschwaige, aufgehalten. Bürgermeister Hans Kaltner schlug daher vor, die Zufahrtsstraße "Brechtweg" zu benennen. Da sich an dem für das Denkmal vorgesehenen Platz zudem mehrere Linden befinden, hatte Gemeinderat Johannes Baur die Idee, den Straßennamen "An der Brechtlinde" zu nehmen. Dem stimmten letztendlich alle zu. Bevor dies allerdings offiziell so eingetragen wird, gilt es vonseiten der Gemeinde nochmals Rücksprache zu halten – mit den Eigentümern der Ludwigs- und Bartlstockschwaige sowie der Familie Denzel, um allem gerecht zu werden.