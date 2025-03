Engagierte Schülerinnen und Schüler bei der Flursäuberung in Lauterbach

Auch in diesem Schuljahr folgten die Schülerinnen und Schüler der Freien Schule Lech-Donau mit großem Enthusiasmus dem Aufruf des Abfallwirtschaftsverbands (AWV) zur Flursäuberung. Mit viel Eifer und Teamgeist machten sich die Kinder daran, rund um die Schule und in der näheren Umgebung achtlos weggeworfenen Unrat zu sammeln. Die Aktion hatte nicht nur das Ziel, die Umgebung von Müll zu befreien, sondern auch das Umweltbewusstsein der Kinder zu schärfen. Die Schülerinnen und Schüler lernten, wie wichtig es ist, die Natur zu schützen und dass Müll nicht gewissenlos entsorgt werden sollte. Durch praktische Erfahrungen wurden sie für die Bedeutung von Umweltschutz sensibilisiert. Für ihren Einsatz wurden die teilnehmenden Klassen mit einem unterrichtslosen, sonnigen Tag im Freien belohnt. Zudem gab es eine köstliche Brotzeit, die vom AWV gesponsert wurde. Diese Belohnung sorgte nicht nur für Freude, sondern stärkte auch den Gemeinschaftssinn und das Bewusstsein für die eigene Verantwortung gegenüber der Umwelt. Die Freie Schule Lech-Donau ist stolz darauf, ihren Schülerinnen und Schülern solche wertvollen Erfahrungen zu bieten und sie aktiv in den Umweltschutz einzubeziehen. Gemeinsam setzen sie ein Zeichen für eine saubere und nachhaltige Zukunft!

