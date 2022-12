Er will italienisches Terrassen-Flair nach Buttenwiesen bringen

Pasquale Strollo übernimmt das italienische Restaurant in der Ortsmitte, das seit August leer stand. Der 30-Jährige bringt schon viel Erfahrung mit – das freut auch den Bürgermeister.

Seit Kurzem hat das Amalfi in Buttenwiesen geöffnet, und somit die Gemeinde wieder ein ortseigenes Lokal. Im August hatte das frühere italienische Lokal schließen müssen. Jetzt hat Pasquale Strollo das Ristorante mit Bar samt Hotel übernommen.

"Wir haben eine neue Speisekarte entwickelt, die Fläche vergrößert und haben auch die Übernachtungsmöglichkeiten beibehalten." Der 30-jährige Gastronom bringt viel Erfahrung in der Branche mit, besitzt bereits zwei Lokale in Schrobenhausen und war in Augsburg in der Vergangenheit als Restaurantführer aktiv.

"Ich habe schon mit 14 in der Gastronomie begonnen zu arbeiten, zu Hause in Italien. Ich arbeitete als Kellner in meinem Geburtsort Amalfi, weil ich nicht in die Schule wollte", sagt er schmunzelnd. Mit 18 Jahren kam er schließlich nach Deutschland und führte seinen Weg in dieser Branche weiter.

Die Terrasse soll in Buttenwiesen echtes italienisches Flair bieten

"Es ist mein Leben. Ich liebe diese Arbeit mit den Gästen und als Gastgeber aktiv zu sein." Mitunter steht er auch selbst in der Küche, ansonsten ist es das Reich von Paolo Bagnato. "Er ist ein Meister seines Faches und arbeitet seit acht Jahren bereits für mich in Schrobenhausen, kam nun nach Buttenwiesen mit, um hier für die Küche verantwortlich zu sein."

Für die Zukunft wünscht sich Strollo, dass auch im Dillinger Landkreis sowie bereits im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, wo seine beiden anderen Lokale (Ristomassimo und Ristobar) sind, die Gäste gerne kommen. "Im Sommer wollen wir natürlich auch die Terrasse wieder, auch etwas größer, bespielen und italienisches Flair verbreiten", so der echte Italiener.

Auch in der Gemeinde ist man glücklich, wieder direkt in Buttenwiesen die Gastronomie zu haben. "Im Sommer verstarb völlig unerwartet der frühere Pächter, dessen Pizzeria sehr beliebt war", sagt Bürgermeister Hans Kaltner gegenüber unserer Zeitung. Für ihn ist wie für seine Kolleginnen und Kollegen im Bürgermeisteramt das Angebot an Gastronomie in einer Gemeinde überaus wichtig, da die Gaststätten als sozialer Kontaktpunkt unabdingbar sind, man sich dort treffen und den Austausch pflegen kann.

Ein solches Lokal hat in Buttenwiesen gefehlt

Im vergangenen Jahr hatte das Traditionslokal "Grüner Baum" in Buttenwiesen geschlossen. "Man muss aber schon verstehen, dass es nicht einfach ist, in dieser Branche zu arbeiten. Die Wirtschaften unabhängig ihrer Qualität waren eben nicht jeden Abend voll, das Konsumverhalten hat sich geändert. Hier dauerhaft am Start zu sein, erfordert viel Idealismus", sagt Kaltner. Zudem werden die Zeiten nicht einfacher, der Wandel in der Arbeitswelt mit beruflicher Anspannung, weniger Muße für einen entspannten Gang ins Lokal sei vorhanden.

Dennoch gibt es zum Amalfi noch weitere Gastronomieangebote auf Gemeindegebiet. "Wir haben ja noch den Biergarten samt Veranstaltungsstadel Beim Lagoi, den Gasthof Rauch in Wortelstetten, der mit neuem Pächter Catering bietet und auch Veranstaltungen durchführt, in Lauterbach sind im ehemaligen Bräustüble ebenso Feiern und Events möglich und wir haben das Café Contur", ist der Bürgermeister zufrieden.