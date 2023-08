Ferienprogramm: Outdoor ist bei Buttenwiesens Kindern in

Petra Böck aus Lauterbach bietet schon lange Filzaktionen für Kinder an. Jetzt hat sie kurzfristig das Ferienprogramm neu belebt.

Immer wieder hat Petra Böck eine Aktion für Kinder während der Sommerferien angeboten. In Wertingen, Meitingen und ihrem Heimatort Buttenwiesen. Hier fragte die 59-Jährige im Frühjahr nach möglichen Terminen und verlässt das Rathaus mit einer weit umfangreicheren Aufgabe. Erstmals kreiert, organisiert und begleitet die Lauterbacherin das komplette Ferienprogramm. Und es macht ihr und den Kindern riesigen Spaß.

Der Kinoabend für ältere Kinder war toll, aber nicht ausgebucht

"Manches muss wachsen, sich noch herumsprechen", sagt Petra Böck und nennt als Beispiel den Kinoabend für "die Älteren". Geme!int sind die Zwölf- bis 16-Jährigen. Für sie wollte die Organisatorin unbedingt auch etwas anbieten. 20 junge Menschen kamen in das alte Buttenwiesener Kino, um gemeinsam einen Kinoabend mit Pizza, einem tollen Film und gemütlicher Atmosphäre zu genießen. "Ein cooler Abend" bekam Petra Böck als Rückmeldung und will weiterhin auch diese Altersgruppe in ihr Programm mit einbeziehen, hofft auf Mund-zu-Mund-Propaganda: "Wir haben nämlich noch mehr Platz im Kino."

Übrige Plätze sind beim diesjährigen Ferienprogramm allerdings die Ausnahme. Innerhalb weniger Wochen plante und organisierte Petra Böck alles. "Das liegt mir", sagt sie, "Projekte entwickeln und fertigstellen." Bei der Zusammenstellung des Buttenwiesener Ferienprogramms schöpft die 59-Jährige auch aus ihren vielen Kontakten. Vereine und Privatpersonen sprangen mit auf. Am Ende standen insgesamt 52 Veranstaltungen für 650 Kinder auf dem Programm. Manche davon die absoluten Renner, andere nicht ganz voll. "Kinder wollen lieber Outdoor- statt Indoorveranstaltungen im Sommer." Das ist eine ihrer Erkenntnisse. Und das liegt nicht am Wetter. Als sie sich im Juli anmeldeten, wusste schließlich noch niemand, wie heiß oder kalt, trocken oder regnerisch es an den einzelnen Tagen sein würde.

Busfahrten und Brotbacken kommen in Buttenwiesen bestens an

Quer durch die Sommerferien hat Petra Böck die Veranstaltungen geplant – "eine gute Mischung aus allem ist immer das Beste". Schnell ausgebucht war beispielsweise das Brotbacken mit den Lauterbacher Brotbackfreunden und alle Busfahrten. In dieser Woche beispielsweise ging es ins Maislabyrinth nach Radersdorf bei Aichach. Eine Veranstaltung der Gemeinde, die Böck damit persönlich begleitete.

Viele Menschen helfen ehrenamtlich mit, die Gemeinde Buttenwiesen bezuschusst zudem das Programm. Für die Kinder kosten die Veranstaltungen dennoch ein Minimum. "Was nichts kostet, ist nichts wert", weiß Böck aus Erfahrung. Übrig bleibt von dem Geld am Ende nichts. Alles fließe zurück an die Kinder, in Form von Essen, Getränken, einem Eis.

Nach Corona-Jahren war Ferienprogramm zusammengeschrumpft

Gegeben hat es ein Ferienprogramm in Buttenwiesen schon seit vielen Jahren. Doch aufgrund personeller Umstrukturierungen und den Coronajahren war es zu einem Minimum zusammengeschrumpft. Mit Petra Böck lebt es nun wieder auf und ist bereits im ersten Jahr ihres Engagements zu einer nie dagewesenen Größe gewachsen. "Das ist echt meins", weiß sie nach gut der Hälfte der Ferien, "ich mag die Arbeit mit Kindern." Ihre eigenen drei sind mittlerweile erwachsen. Das ältere der beiden Enkelkinder mit fünf Jahren kann bereits beim Ferienprogramm mitmachen, beispielsweise beim Töpfern. "Das meiste ist allerdings für Kinder ab sechs Jahren", erzählt die Organisatorin.

Ihr eigenes Angebot stellt da eine Ausnahme dar. Sie filzte mit Vier- bis Sechsjährigen, begleitet von einem Elternteil. Filzfrösche entstanden dabei – kunterbunt und mit offenen Mäulern. Mit ihnen können die Kinder im Freien wie im Haus spielen. "Werden sie nass, trocknen sie problemlos wieder", verspricht Petra Böck. Die Frösche dienen den Kindern gleichzeitig als Sorgenfresser: "Wer eine Sorge hat, schreibt sie auf und steckt den Zettel dem Frosch ins Maul – schon ist sie verschwunden."

Mit den ganz kleinen und ihren Eltern filzte Petra Böck kunterbunte Frösche. Sie dienen den Kindern gleichzeitig als Sorgenfresser. Foto: Petra Böck

Frösche und Schnecken, Petra Böck fällt immer wieder etwas ein, was sich zum Filzen eignet. Letztere kreierte sie diese Woche mit einer Gruppe Kindern in Wertingen, im Rahmen einer Ferienaktion der örtlichen Buchhandlung. Los geht es mit der Strickgabel – einer einfachen Version der Strickliesel. Mit ihr entstehen lange dicke Wollschnüre, die die Kinder mit Seife und Wasser verfilzen und daraus Schnecken formen. Dieser Art des Strickens und Verfilzens widmet sich auch das dritte Buch der Lauterbacherin. Eine erweiterte Ausgabe ist gerade neu erschienen und wird im Herbst auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt.

Ob Stricken und Filzen oder Aktionen für Kinder ins Leben rufen – Ideen hat die 59-Jährige immer wieder aufs Neue. So bekommt sie, parallel zu den letzten Wochen des diesjährigen Ferienprogramms, bereits Impulse für das nächste Jahr. Dazwischen geht es allerdings im Herbst erst einmal in den Urlaub – mit Wohnmobil, Fahrrädern, Wanderschuhen und Badezeug lässt sie sich auch hier spontan auf Neues und Schönes ein.