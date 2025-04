Die Gemeinde Buttenwiesen muss kräftig sparen

Es wird eng. Finanziell gesehen wird es in Buttenwiesen in diesem Jahr kaum Spielraum geben. Die Gemeinde muss sogar Schulden machen. Diese schlechten Nachrichten überbrachte Bürgermeister Hans Kaltner bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Überrascht darüber war niemand. Die Räte hatten die Finanzen bei einer zweitägigen Klausurtagung bereits durchgesprochen. An diesem Abend wurde erläutert, für welche Projekte noch Geld ausgegeben wird.

