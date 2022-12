Firma Romakowski unterstützt Waisenhaus in Tansania

Buttenwiesener Unternehmen spendet 10.000 Euro. Kinder lernen dort in einer Violinklasse das Geigenspielen.

Die Familie Romakowski hat ihre alljährliche Spende zu Weihnachten an den eingetragenen Verein "Musicians for a better life" mit Sitz in München gerichtet. In diesem Jahr fiel bewusst die Entscheidung, sich erneut mit einer Summe in Höhe von 10.000 Euro an einem der Projekte des Vereins in Afrika zu beteiligen. Konkret unterstützt die Buttenwiesener Firma Romakowski damit das Projekt im Living Water Children Orphanage (Waisenhaus) bei Arusha im Norden Tansanias. Dort leben rund 100 Waisenkinder, unter ihnen viele Albinos, die in Tansania noch verfolgt und oft sogar mit dem Tode bedroht werden und deshalb speziellen Schutz brauchen.

Unter der Leitung der einheimischen Musikerin Catherine Mushi hat der Verein eine Violinklasse mit über 30 Kindern und zwei weiteren tansanischen Musikern gegründet. Dreimal in der Woche werden die Kinder unterrichtet und auch von freiwilligen Studierenden der Hochschule für Musik und Theater München unterstützt. In diesem Jahr wurden zehn neue Kinder in das Programm aufgenommen. Studentin Lina Bohn aus München konnte das Niveau der Kinder stark fördern und wird auch 2023 wieder vor Ort unterrichten.

Die Kinder des Waisenhauses bekommen durch ihre besondere Fähigkeit des Geigenspielens, die in Tansania sehr selten ist, mehr Anerkennung in der Gesellschaft und neuen Mut, für ihre Zukunft zu kämpfen, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. (AZ)