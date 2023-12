Frau nach Unfall in Buttenwiesen leicht verletzt

In Buttenwiesen stoßen am Dienstagmorgen zwei Autos zusammen. Der Unfall ist wohl auf einen Fahrfehler einer 63-Jährigen zurückzuführen.

Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Autofahrerin hat sich am Dienstagmorgen in Buttenwiesen ereignet. Kurz vor sieben Uhr befuhr eine 63-jährige VW-Fahrerin die Unterthürheimer Straße ortseinwärts.

Unfall in Buttenwiesen: 2500 Euro Schaden

An der Einmündung zur Wertinger Straße bog sie laut Polizei in zu engem Bogen ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Ford einer 22-Jährigen. Diese erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Unfallschaden von insgesamt etwa 2500 Euro. (AZ)

