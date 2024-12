Firma Romakowski unterstützt Bau der Schutzhütte am Michelsberg

Die Firma Romakowski aus Buttenwiesen unterstützt den Bau eines Schutzhauses am Michelsberg bei Fronhofen. Geschäftsführer Dieter Romakowski und seine Frau Wiesia haben dem Präsidenten des Dillinger Rotary-Clubs, Alexander Gumpp, in diesen Tagen einen Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro übergeben. Alexander Gumpp, Geschäftsführer der Firma Gumpp und Maier in Binswangen, möchte das Projekt bis zum Ende seiner Amtszeit als Rotary-Präsident im Juni 2025 umsetzen.

Der Kreisjugendring Dillingen veranstaltet schon seit Jahrzehnten Jugend-Zeltlager auf dem Zeltplatz am Michelsberg. Die Anlage benötigt jedoch dringend ein Schutzhaus für extreme Wetterereignisse und Notfälle. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage des Landkreises Dillingen haben die Rotarier zusammen mit der Binswanger Holzbaufirma auf eine Anfrage des Landrats Markus Müller hin das Projekt selbst in die Hand genommen. Das Schutzhaus, das regulär etwa 180.000 Euro kosten würde, soll auf Spendenbasis finanziert werden.

Auch ein Dachpaneel der Buttenwiesener Firma kommt zu Einsatz

Geschäftsführer Dieter Romakowski betont, dass sich die Firma Roma auch in diesem Jahr für einen guten Zweck engagieren wollte. Auch das Dachpaneel Typ RD der Buttenwiesener Firma für die einfache durchdringungsfreie Montage von Solarmodulen werde bei dem Schutzhaus am Michelsberg zum Einsatz kommen. „Die Anbringung einer PV-Anlage wird damit zum Kinderspiel, sie ist zusammen mit unserem Dach ein weiterer Baustein im modularen und recyclingfähigen Gesamtkonzept“, erläutert Romakowski. „Mit unserer Spende über 10.000 Euro beteiligen wir uns gerne an diesem tollen und nachhaltigen Projekt für die Jugend in unserem Landkreis“, betont der Firmenchef. Er freue sich bereits jetzt auf das fertige Gebäude. (bv mit AZ)