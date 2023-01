200 Ministranten kicken beim Fußball-Turnier in Buttenwiesen

Der Spaß steht bei dem Turnier im Vordergrund. Denn die Kinder und Jugendlichen aus drei Dekanaten müssen sportlich erst zusammen finden. Dabei gibt es einen besonderen Reiz.

Übers Jahr spielt Lukas Mayr beim TSV Unterthürheim Fußball. Jetzt freut sich der 18-Jährige auf ein spezielles Turnier. Besonders deshalb, weil sowohl Mädels als auch Jungs in einer Mannschaft gemeinsam ins Spiel gehen und rund zwei Drittel davon „Nichtfußballer“ sind. So wie Johannes Biebel, der in keinem Verein aktiv Fußball spielt. Zum Spaß jagt er allerdings immer mal wieder dem runden Leder nach – mit Freunden oder im Sportunterricht.

Ministranten aus den Dekanaten Dillingen, Donauwörth und Nördlingen

Beide Jungs kommen aus Frauenstetten. Am kommenden Samstag, 28. Januar, werden sie gemeinsam beim Ministranten-Fußballturnier in der Riedblickhalle Buttenwiesen antreten. Von morgens bis abends werden hier rund 200 Ministranten aus den Dekanaten Dillingen, Donauwörth und Nördlingen aufs Spielfeld gehen und sich sowohl am Spiel als auch an Zuschauern erfreuen, die sie anfeuern und mit zu einer tollen Stimmung beitragen.

Aus dem Landkreis Dillingen sind unter den zwölf Mannschaften in der Altersklasse I (neun bis zwölf Jahre) Ministranten aus Bliensbach, Gundelfingen, Buttenwiesen, Zusamaltheim, Dillingen und Blindheim. Bei acht Mannschaften in der Altersklasse II (13 bis 14 Jahre) kommen auch Jungs und Mädels aus den Pfarreiengemeinschaften Gundelfingen, Buttenwiesen, Bliensbach und Dillingen. In der Altersklasse III (ab 15 Jahren), treten ebenfalls acht Mannschaften mit Ministranten aus Blindheim, Dillingen, Gundelfingen und Buttenwiesen an und kicken um den Sieg.

Nach der Corona-Pause steht kein Favorit fest

Ihren Ehrgeiz werden die Mädels und Jungs vermutlich zeigen. Nach der Corona-Pause kann Pfarrer Mathias Kotonski aus der Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen allerdings nicht sagen, ob es Favoriten gibt. „Da hat sich viel geändert in den zwei Jahren.“ Zwei intensive Trainings werden die Ministranten aus Kotonskis Pfarreiengemeinschaft bis zum Turnierstart hinter sich haben. Geleitet hat sie Wolfgang Mayr, der normalerweise beim TSV Unterthürheim als Jugendtrainer wirkt. Nachdem seine Kinder Ministranten sind, ist er mit im Boot.

„Der Veranstaltungsort rotiert innerhalb des Dekanats“, erzählt Pfarrer Kotonski. Die Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen hat schon Erfahrung mit der Ausrichtung, zuletzt war sie 2017 Gastgeber. Jede Pfarreiengemeinschaft entscheidet selbst, für welche Altersklasse sie eine Mannschaft meldet. Je nachdem, wie viele der Neun- bis 18-Jährigen mitmachen wollen.

Mit viel Spaß, aber auch Ehrgeiz, sind die Ministranten beim Fußballturnier auf Dekanatsebene dabei. Am Samstag können Zuschauer in der Riedblickhalle ihre Minis anfeuern. Foto: Mathias Kotonski

Wenn sie vorne in der jeweiligen Tabelle mitspielen, haben die Mannschaften der Altersklasse II und III auch die Möglichkeit, sich für das Turnier auf Diözesanebene zu qualifizieren. Dieses Ziel sieht Lukas. Der 18-Jährige war bereits dreimal am Start, ist dabei zweimal mit der jeweiligen Mannschaft weitergekommen. „Es war ein tolles Gefühl, das in dieser Gemeinschaft zu schaffen“, erinnert er sich gern.

Turnier der Ministranten findet in der Riedblickhalle Buttenwiesen statt

„Doch vor allem steht der Spaß im Vordergrund“, weiß Pfarrer Kotonski. Außerdem treffen die Ministranten zu dieser Gelegenheit auch die Mädels und Jungs aus den anderen Gemeindeteilen oder Ortschaften in den Dekanaten und sehen, wer noch dabei ist. Und sie freuen sich schon auf die Derbys, zum Beispiel Buttenwiesen gegen Bliensbach. Nur aktive Ministranten dürfen mitmachen. Lukas und Johannes üben diesen Dienst gerne aus und sie finden es prima, dass im vergangenen Jahr alle Kommunionkinder gesagt haben, dass sie mitmachen. Auch wenn die Mädels und Jungs, vor allem wegen des Altersunterschieds, privat eher selten miteinander unterwegs sind, halten sie zusammen. Wie sie das sportlich umsetzen, wird sich am Samstag zeigen.

Los geht das Ministrantenturnier in der Riedblickhalle Buttenwiesen um 8.45 Uhr mit der Begrüßung und den Spielen der Neun- bis Zwölfjährigen. Nach deren Siegerehrung (12.30 Uhr) geht es um 13.30 Uhr mit den 13- und 14-Jährigen weiter. Und ab 17 Uhr wird die Altersklasse ab 15 Jahren an der Reihe sein.