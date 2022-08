Buttenwiesen kauft das älteste Haus im Ort – was es dort zu entdecken gibt

Das Haus ergänzt das einmalige jüdische Ensemble von Friedhof, Synagoge und Mikwe in Buttenwiesen. Am 4. September können sich Interessierte selbst ein Bild machen.

Das Motto des Tags der jüdischen Kultur 2022 lautet „Erneuerung“ – und beschreibt damit sehr treffend die Situation des jüdischen Erbes in Buttenwiesen. Denn in diesem Jahr haben sich spannende Entwicklungsmöglichkeiten ergeben: Die Gemeinde Buttenwiesen konnte am Marktplatz, unmittelbar neben dem jüdischen Ensemble, ein ehemaliges jüdisches Wohn- und Geschäftshaus ankaufen.

Ein Blick zurück: Einige Buttenwiesener erinnern sich sicher noch. Bis 2001 gab es am Marktplatz der Gemeinde eine Drogerie, die Drogerie Bender. Ein kleiner Laden mit altmodischem Charme und der persönlichen Beratung durch die Inhaberin Hanna Bender – ein ganz anderes Einkaufserlebnis als in einer Filiale einer modernen Drogeriekette. Was aber die wenigsten wissen: Die Familie Bender, die die Drogerie seit 1930 betrieben hat, hat das Geschäft und 1937 auch das Haus von einer jüdischen Familie übernommen. Seit seiner Erbauung im 18. Jahrhundert war das Gebäude stets in jüdischem Besitz. Unmittelbar vor der Familie Bender gehörte das Gebäude der Familie Einhorn, die dort 74 Jahre lang ebenfalls eine Drogerie betrieben hat.

Die Gemeinde Buttenwiesen hat die Gelegenheit zum Kauf ergriffen

Da die Gemeinde Buttenwiesen um die Geschichte des Hauses am Marktplatz 10 wusste, hat sie in diesem Sommer die Gelegenheit ergriffen und es gekauft. In unmittelbarer Nähe zu Synagoge, Mikwe und jüdischem Friedhof, den zentralen religiösen Einrichtungen, ist nun ein ehemaliges jüdisches Wohn- und Geschäftshaus im Besitz der Gemeinde. Das Nachbargebäude, ebenfalls früherer jüdischer Besitz, gehört der Gemeinde bereits seit einiger Zeit.

Das Bild von dem Foto-Drogerie-Markt entstand im Jahre 1970. Foto: Fotoarchiv Bender

Im Vorfeld des Kaufs der ehemaligen Drogerie Bender hat die Gemeinde das Gebäude genau untersuchen lassen. Dabei wurde eine Reihe unerwarteter und sehr spannender Entdeckungen gemacht. Zum Beispiel ist es nach aktuellem Kenntnisstand das älteste Gebäude Buttenwiesens. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass das Holz für die Dachbalken im Jahr 1712 geschlagen wurde. Ein älteres Haus ist in Buttenwiesen nicht bekannt. Zudem haben schon diese ersten Untersuchungen gezeigt, dass sich noch viele Spuren der ehemaligen jüdischen Bewohner finden lassen. Der Architekt und Experte für Denkmalpflege Prof. Dr. Johannes Geißenhof, der das Haus im Auftrag der Gemeinde untersucht hat, zieht folgendes Fazit: „Das Gebäude am Marktplatz 10 ist ein seltenes und weitgehend unverändertes Beispiel für ein jüdisches Wohn- und Geschäftshaus aus dem frühen 18. Jahrhundert. Aufgrund der besonderen Geschichte des Hauses und der bereits jetzt sichtbaren Spuren jüdischen Lebens ist es überaus geeignet als Lernort für das einstige jüdische Wohnen und Handeln."

Die Geschichte von Buttenwiesen noch greifbarer machen

Die Gemeinde sieht sich nun vor die Aufgabe gestellt, dieses Erbe sichtbar und erlebbar für Publikum aus nah und fern zu machen – und nimmt die Aufgabe gerne an. Bürgermeister Hans Kaltner sagt: „Mit der geplanten Renovierung der Synagoge und des Benderhauses wollen wir die Geschichte unseres Ortes noch stärker begreifbar machen. Das jahrhundertelange gute Miteinander der jüdischen und der katholischen Bevölkerung hat zu einer Blüte unserer Ortschaft geführt. Dies soll uns auch heute Beispiel sein, dass nur durch das gute Miteinander und die Toleranz für andere Kulturen letztendlich für alle ein friedliches Zusammenleben in Wohlstand möglich sein wird.“

Für die Gemeinde Buttenwiesen und den Lernort Jüdisches Buttenwiesen hat das Jahr 2022 also vielfältige Chancen der „Erneuerung“ gebracht – ganz getreu dem Motto des diesjährigen Tags der jüdischen Kultur. Dieser findet europaweit am ersten Sonntag im September statt, in diesem Jahr am 4. September. An diesem Tag bietet sich für interessierte Besucher die Gelegenheit, zu spannenden Entdeckungsreisen im jüdischen Ensemble und zu den neu erworbenen Gebäuden am Marktplatz. Kann man an einem Türrahmen noch Spuren der Halterung für eine Mesusa entdecken? Gab es dort im Keller wirklich eine private Mikwe? Was gibt es noch von der Einrichtung der ehemaligen Drogerie zu entdecken?

Auch der jüdische Friedhof in Buttenwiesen ist zugänglich

Zwischen 14 und 17 Uhr informieren Kurzführungen, bei denen auch die ehemalige Drogerie besichtigt werden kann, über Geschichte und Zukunftsperspektiven des jüdischen Ensembles in Buttenwiesen. Zudem können die Ausstellungen vor und in der Synagoge und in der Mikwe besucht werden. Auch der jüdische Friedhof ist zugänglich. Ein ganz besonderes Angebot bietet das „Café Einhorn“ in der ehemaligen Synagoge. Anregendes für den Geist gibt es neben kleinen kulinarischen Genüssen bei der Eröffnungsveranstaltung: So kann man beispielsweise in der Ortschronik Buttenwiesens schmökern, die Israel Lammfromm 1911 verfasst hat, oder sich mit einem Ipad auf einen virtuellen Rundgang durch die Mikwe begeben. (AZ)

Info: Am Sonntag, 4. September, von 14 bis 17 Uhr, Europäischer Tag der jüdischen Kultur in Buttenwiesen mit Café Einhorn in der ehemaligen Synagoge, Themenführungen (30 Minuten) mit Bernhard Hof und Dr. Johannes Mordstein zu Entwicklungsperspektiven des jüdischen Ensembles, die Ausstellung in der ehemaligen Synagoge, das begehbare Denkmal Mikwe und jüdischer Friedhof sind geöffnet. Kontakt unter www.lernort-buttenwiesen.de sowie telefonisch unter 08274 9999-43, Bernhard Hof.