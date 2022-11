Buttenwiesen

Pflegeheim: Buttenwiesens Bürgermeister schlägt Alarm

Plus Buttenwiesens Bürgermeister und Gemeinderat schicken Appell an die Bundespolitiker in Berlin. Sie wollen dazu beitragen, dass das geplante innovative Pflegekonzept in ihrem Ort endlich ermöglicht wird.

Von Birgit Alexandra Hassan

Nicht irgendein, sondern ein besonderes Pflegeheim mit einem innovativen Konzept soll in Buttenwiesen entstehen. Die Lage: perfekt. Der Betreiber: gefunden. Das Grundstück: vorbereitet. Die Interessenten: vorhanden. Dennoch stockt das Projekt in Buttenwiesens Ortsmitte derzeit. Eine Situation, die Bürgermeister Hans Kaltner in Rage bringt. Seinem Gemeinderat schilderte er am Montagabend nicht nur den aktuellen Stand, sondern schlug ihm auch vor, aktiv zu werden.

