Generationswechsel beim Soldatenverein

Im Schützenheim Buttenwiesen fand die Jahreshauptversammlung des Kameraden- und Soldatenvereins (KSV) Buttenwiesen statt. Nach der Begrüßung durch den langjährigen Vorsitzenden Egon Eisele und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder blickte der Verein auf ein aktives Jahr zurück. Der KSV hatte an Friedenswallfahrten in Unterthürheim und Gottmannshofen teilgenommen sowie verschiedene kirchliche Feste besucht. Auch der Kassenbericht war positiv, was zur einstimmigen Entlastung des Vorstands führte.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die Neuwahl, geleitet von Bürgermeister Hans Kaltner. Dabei wurde Michael Hahn einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. An seiner Seite stehen nun Jürgen Achner als ZweiterVorsitzender, Heidi Mathes als Schatzmeisterin und Andreas Dannemann als Schriftführer. Christoph Seiler übernimmt das Amt des Beisitzers. Die Versammlung stimmte zudem geschlossen für eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge. In seinem Grußwort hob Kreisvorsitzender Josef Endres die Bedeutung der KSV-Vereine für Frieden und Kameradschaft hervor. Er betonte die Herausforderung, junge Mitglieder zu gewinnen, und kündigte an, dass der BKV sein 50-jähriges Jubiläum 2027 in Buttenwiesen feiern möchte. Bürgermeister Hans Kaltner lobte ebenfalls das Engagement der Mitglieder und betonte die Wichtigkeit solcher Vereine für die Gesellschaft. Der Versammlungsabend endete mit besonderen Ehrungen. Franz Hartl erhielt das Verdienstkreuz in Bronze für seine langjährige Tätigkeit als Zweiter Vorsitzender. Egon Eisele wurde in Anerkennung seiner jahrzehntelangen Verdienste zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!