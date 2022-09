Gesundheitliche Probleme: Autofahrerin kommt bei Unterthürheim von Straße ab

Ein Auto ist bei Unterthürheim von der Fahrbahn abgekommen. Die 21-jährige Fahrerin hatte gesundheitliche Probleme.

Eine 21-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag gegen 12.20 Uhr auf der Kreisstraße DLG 39 zwischen Unterthürheim und Wertingen aufgrund von gesundheitlichen Problemen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Auto überschlug sich anschließend in einem angrenzenden Feld und kam zum Stehen.

Die 21-Jährige muss im Krankenhaus behandelt werden

Die junge Frau wurde leicht verletzt und musste im Wertinger Krankenhaus behandelt werden. An ihrem Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben