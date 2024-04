Buttenwiesen

vor 49 Min.

Glanzvolle Gala für das Ehrenamt in Buttenwiesen

Plus Beim Ehrenamtstag der Gemeinde Buttenwiesen stehen eine Frau und 22 Männer im Mittelpunkt. Was sie leisten, wird hervorgehoben.

Von Helmut Sauter

Mit dem klassischen Kaiserin-Sissi-Marsch, temperamentvoll und stilsicher inszeniert von den Zusamtaler Musikanten, startete der Ehrenamtstag der Gemeinde Buttenwiesen in der festlich geschmückten Riedblickhalle. Bürgermeister Hans Kaltner konnte neben den Vorständen und Abordnungen der Ortsvereine Landrat Markus Müller, den Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange und den neuen Landtagsabgeordneten Manuel Knoll begrüßen. Digitalminister Fabian Mehring musste wegen Terminüberschneidungen absagen. Weitere herzliche Grüße galten dem Ehrenbürger Christian Knapp, der großen Riege der Bürgerbriefinhaber und den anwesenden Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Besonders herzlich willkommen hieß Kaltner den Helferkreis Asyl, der sich seit Jahren mit großem Engagement um die Asylsuchenden kümmert und vielen der anfangs fremden Menschen aus anderen Kulturkreisen den Weg in die Zivilgesellschaft geebnet hat.

Eindringlich und angereichert mit konkreten Beispielen stellte der Bürgermeister den Wert des Ehrenamts in den Mittelpunkt seiner weiteren Begrüßungsrede. Das Ehrenamt schweiße die Dorfgemeinschaft zusammen, schaffe gelebte Mitmenschlichkeit und helfe Not- und Gefahrensituationen gemeinsam zu bewältigen, so Kaltner. Es trage auch dazu bei, die Lebenssituationen für alle zu verbessern und die soziale Kompetenz des Einzelnen zu stärken. Die gegenwärtigen Krisen und Kriege weltweit machen auch vor der Gemeinde Buttenwiesen nicht Halt. Wenn auch die wirtschaftliche Situation momentan angespannt sei, so würden ihn die gesunden Gemeindestrukturen, die starken Handwerks- und Wirtschaftsbetriebe und vor allem der große Zusammenhalt in den über 120 Vereinen optimistisch stimmen, diesen weltweiten Verwerfungen Paroli bieten zu können. Angesichts des völkerrechtswidrigen Kriegs Putins gegen die Ukraine appellierte er an alle Anwesenden, das Wahlrecht bei der Europawahl am 9. Juni wahrzunehmen und damit das demokratische Bollwerk Europas gegen Krieg und Zerstörung zu stärken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen