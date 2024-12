Großer Adventskranz begeistert Buttenwiesen

In festlichem Glanz erstrahlt der Marienbrunnen auf dem Rathausplatz in Wertingen, geschmückt mit einem beeindruckenden Adventskranz. Der Obst- und Gartenbauverein Buttenwiesen hat mit viel Engagement und Kreativität diese besondere Attraktion gestaltet, die in der Vorweihnachtszeit zahlreiche Besucherinnen und Besucher anzieht.

Der Adventskranz ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern wird auch zum Mittelpunkt einer stimmungsvollen Tradition. Jeden Sonntag im Advent wird eine weitere Kerze entzündet, sodass bis zum vierten Advent alle vier Kerzen in voller Pracht leuchten. Für die jüngsten Besucher hat sich der OGV etwas ganz Besonderes ausgedacht: Neben dem Kranz stehen liebevoll gestaltete Boxen, in denen Geschichten vom Wichtel Oggi erzählt werden. Oggi, das Maskottchen der OGV Kids, begleitet die Kinder auf fantasievollen Abenteuern. Die detailreiche Gestaltung der Boxen und die herzlichen Geschichten bringen Kinderaugen zum Leuchten und schaffen eine Verbindung zwischen Tradition und moderner Märchenwelt.

Das Adventsfenster in der Bergstraße Foto: Daniel Achner

Der Adventskranz am Marienbrunnen ist noch bis Weihnachten zu bewundern. Die Boxen mit den Geschichten werden wöchentlich ergänzt, sodass es immer wieder Neues zu entdecken gibt. Der OGV Buttenwiesen hofft, mit dieser Aktion nicht nur die Kinder, sondern die gesamte Gemeinde in Weihnachtsstimmung zu versetzen.

Außerdem erleuchten jeden Abend in Buttenwiesen die Adventsfenster. Viele Vereine und Privatpersonen unterstützen den Obst-und Gartenbauverein mit dieser stimmungsvollen Aktion. Oft weht bereits zur Dämmerung leckerer Glühweinduft durch die Straßen, der viele Nachbarn und Bewohner Buttenwiesens zu den weihnachtlich dekorierten Fenstern lockt. Auch die „stillen“ Fenster sind beliebte Ausflugsziele, die in der oft zu stressigen Adventszeit etwas Ruhe in den Alltag bringen.