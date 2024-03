Buttenwiesen

Großer Polizeieinsatz in Buttenwiesen

Ein größeres Polizeiaufgebot war am Dienstag in Buttenwiesen vor Ort.

Anwohner haben sich über einen angeblichen SEK-Einsatz am Dienstag in Buttenwiesen gewundert. Was war los?

Viele Polizeiautos bei einem Wohnhaus in Buttenwiesen, vielleicht sogar das SEK? Das zumindest mutmaßt ein Leser, der sich am Mittwoch bei uns gemeldet hat. Auf Nachfrage teilt die Polizei Dillingen mit, dass es sich nicht um einen Einsatz des Sondereinsatzkommandos, sondern um Kräfte der Bereitschaftspolizei gehandelt hat, die am Dienstag in Buttenwiesen vor Ort waren. Was war der Anlass für den Polizeieinsatz in Buttenwiesen? Aufgrund laufender Ermittlungen dürfe man keine weiteren Auskünfte geben. Bestätigt ist jedoch, dass es sich um eine Hausdurchsuchung gehandelt habe. Weitere Informationen geben Polizei und Staatsanwaltschaft dazu zunächst nicht. (chbru)

