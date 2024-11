Grundschüler in Buttenwiesen machen ihren „ersten Fürherschein“

Für knapp 1000 Mädchen und Buben im Landkreis Dillingen steht in diesem Schuljahr die erste „Führerscheinprüfung“ an. Die Viertklässler bereiten sich auf ihren Fahrradführerschein vor. Während die Kinder im Rahmen des Heimat– und Sachunterrichts von ihren Lehrkräften theoretisch vorbereitet werden, übernehmen die Polizisten Peter Müller und Jana Herreiner die praktische Ausbildung. Mit ihrem Lkw sind sie das ganze Schuljahr über unterwegs, schulen die jungen Verkehrsteilnehmer und nehmen schließlich die Prüfung ab. Den Anfang machten die Grundschüler aus Buttenwiesen/Pfaffenhofen. An ihrer Schule fiel kürzlich der Startschuss der Jugendverkehrsschule im Schuljahr 2024/25. Zur Auftaktveranstaltung durften die Schulamtsdirektorinnen Andrea Eisenreich und Beate Bschorr-Staimer sowie Fachberaterin Elisabeth Sturm den stellvertretenden Dienststellenleiter der PI Dillingen Thomas Schaffer, Robert Drechsler, Peter Müller und Jana Herreiner begrüßen. Tobias Guffler hatte sich in seiner Funktion als erster Vorsitzender der Kreisverkehrswacht an diesem Vormittag ebenfalls Zeit genommen. Die KVW unterstützt die Radausbildung alljährlich sehr großzügig, indem sie einen Großteil der Kosten der Arbeitshefte der Grundschüler übernimmt sowie sich finanziell an der Wartung der Räder beteiligt.

