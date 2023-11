Luca Haußmann aus Buttenwiesen gehört zu Deutschlands besten Azubis

Der 23-Jährige hat bei der Firma Fetzer in Gundelfingen den Beruf des Verfahrensmechanikers erlernt. Er startete mit einem Studium, entschied sich dann aber für die Ausbildung.

Luca Haußmann aus Buttenwiesen gehört zu den besten Auszubildenden Deutschlands. Er hat seine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker in der Stein- und Erdindustrie, Fachrichtung Transportbeton als Bundesbester abgeschlossen. Matthias Hausmann, Regionalgeschäftsführer der IHK Schwaben für Nordschwaben, gratulierte dem erfolgreichen Absolventen und dem Ausbildungsbetrieb bei einem Besuch der Firma Fetzer in Gundelfingen.

Luca Haußmann startete mit einem Studium

Luca Haußmann sagt: „Meine Ausbildung als Verfahrensmechaniker bei der Gundelfinger Fetzer hat mir ein breites Fundament an praktischem Wissen ermöglicht." Dabei sei es zunächst gar nicht sein Wunsch gewesen, eine Ausbildung zu erlernen. "Ich startete mit einem Studium, aber das war mir zu theoretisch, zu praxisfern und nichts Handfestes. Ich wollte etwas Greifbareres mit mehr Praxisbezug", berichtet Haußmann. Er sehe die duale Ausbildung als Fundament für seine weitere berufliche Zukunft.

.„Luca war für unseren Ausbildungsbetrieb eine große Bereicherung“, lobt sein ehemaliger Chef Thomas Fetzer. „Leider hat Luca uns nach seiner verkürzten Ausbildung verlassen, um seine Begeisterung für Mechanik mit einem passenden Studium zu ergänzen", informiert Fetzer. Seine Firma sei gerade mit dem Buttenwiesener im Austausch, damit er das Unternehmen in den Semesterferien unterstützt. Das entsprechende Rüstzeug habe Haußmann in Gundelfingen bestens erlernt. "Wir als Firma Fetzer sind mächtig stolz auf Luca und dass wir das zweite Mal in Folge einen Landesbesten und diesmal mit Luca auch einen Bundesbesten ausgebildet haben“, sagt Geschäftsführer Thomas Fetzer.

Luca Haußmann erreicht 94 von 100 möglichen Punkten

Insgesamt wurden in diesem Jahr bayernweit 119 Landesbeste und 34 Bundesbeste in IHK-Berufen ausgezeichnet. Aus Schwaben stammen 17 der Landesbesten und vier der Bundesbesten. Sie haben ihre Abschlussprüfung, die bundesweit einheitlich ist, jeweils mit „sehr gut“ abgeschlossen und in ihrem Ausbildungsberuf das beste Ergebnis erreicht. Auch Luca Haußmann erzielte einen hervorragenden Abschluss und erhielt 94 von 100 möglichen Punkten.

Schwabenweit gibt es 4500 Ausbildungsbetriebe der IHK

IHK-Regionalgeschäftsführer Matthias Hausmann würdigte bei seinem Besuch das Engagement um die duale Ausbildung. „Die Qualität der beruflichen Bildung in unserer Region ist hoch. Das zeigt die Leistung von Luca Haußmann und der vielen anderen hervorragenden Auszubildenden ganz deutlich“, so Hausmann. Das sei auch ein Verdienst der schwabenweit mehr als 4500 Ausbildungsbetriebe der IHK, "die junge Menschen in hervorragender Weise qualifizieren und sich damit gegen den Fachkräftemangel stemmen“. Insgesamt gab es in diesem Jahr rund 8600 Absolventen in Bayerisch-Schwaben. (AZ)