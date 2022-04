Buttenwiesen

07:00 Uhr

Hans Kaltner möchte keinen Wahlkampf führen

Plus Alle Ortsverbände der Gemeinde Buttenwiesen setzen auf den 65-Jährigen als Bürgermeisterkandidat, der sich nur für das Amt „bewerben“ will. Und er hat noch viel vor.

Von Brigitte Bunk

Bei der Nominierungsversammlung im Gasthaus Rauch in Wortelstetten nominierte die CSU den amtierenden Bürgermeister Hans Kaltner zum Bürgermeisterkandidaten. 43 Mitglieder stimmten in geheimer Wahl ab. „42 haben sich für Hans Kaltner ausgesprochen und stärken ihm den Rücken“, gab der Wahlleiter, Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, das Ergebnis bekannt, bevor der Bürgermeisterkandidat mit zahlreichen Gratulationen überhäuft wurde. Die Wahl wird am Sonntag, 10. Juli, stattfinden. Einen Gegenkandidaten stellten die Ortsverbände nicht auf. Ortsvorsitzender Josef Gerblinger aus Wortelstetten meinte: „Er hat eine sehr gute Arbeit gemacht in den letzten sechs Jahren.“ So solle er auch in der nächsten Periode die Resultate sehen dürfen. Richard Drexler sprach für Thürheim und ging unter anderem auch auf seine Position als Bauamtsleiter ein: „Ich kann mir keinen besseren Bürgermeister und Chef vorstellen.“ Für den Kernort Buttenwiesen erklärte Johanna Eser-Weidel: „Hans Kaltner ist ein Gestalter und kein Verwalter, was wir früher teilweise schon hatten.“ So wolle sie gerne weiter seine Stellvertreterin sein. „Der Ortsverein Frauenstetten/Hinterried steht voll hinter dir“, vermeldete Christian Zahler. „Du hast einiges angefangen und sollst es fertigmachen dürfen, damit du deine Lorbeeren selbst ernten kannst und nicht dein Nachfolger“, sagte Georg Deißer aus Lauterbach. Albert Stöckinger aus Pfaffenhofen meinte außerdem: „Für ihn spricht, dass die anderen noch keinen Gegenkandidaten gebracht haben.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

